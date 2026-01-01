Distribuisci RosarioSIS con 1 click.
Sistema informativo open source per studenti per la gestione di voti, orari, presenze, fatturazione e servizio mensa.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con RosarioSIS
RosarioSIS Ã¨ un sistema informativo per studenti gratuito e open-source, creato per scuole, distretti scolastici e centri di formazione che necessitano di gestire l'intero ciclo di vita dello studente in un unico luogo. Copre ammissioni, programmazione, rendicontazione dei voti, presenze, disciplina, fatturazione, servizio mensa e oltre una dozzina di altri moduli â€” tutti accessibili da un'interfaccia web reattiva che funziona su telefoni, tablet e desktop.
L'auto-hosting di RosarioSIS sul tuo VPS mantiene i dati sensibili degli studenti, i voti e i dati finanziari sotto il tuo controllo diretto, senza costi per studente o blocco del fornitore cloud. Il deployment include PostgreSQL ed Ã¨ preconfigurato con etichette Traefik per il routing HTTPS automatico.
FunzionalitÃ principali di RosarioSIS
Voti e pagelle
Monitora gli incarichi, i calcoli dei voti ponderati, i periodi di valutazione e genera pagelle e trascrizioni stampabili direttamente dal sistema.
Monitoraggio presenze
Registra la frequenza giornaliera e per corso con codici personalizzati, quindi genera report sulle assenze e notifica automaticamente i genitori via email.
Pianificazione e rotazione
Crea orari principali, gestisci le richieste di corsi e assegna gli studenti alle sezioni con rilevamento dei conflitti e vincoli di aule e insegnanti.
Fatturazione e servizio ristorazione
Gestisci le tasse scolastiche, le fatture, i pagamenti e i piani pasto della mensa con i saldi del conto per studente e gli estratti conto stampabili.
Portali per genitori e studenti
Dai alle famiglie le proprie credenziali di accesso per visualizzare voti, orari, presenze e compiti senza esporre i flussi di lavoro del personale di back-office.
Multilingue e modulare
Disponibile in inglese, spagnolo, francese e altro ancora, con plugin opzionali per valutazioni online, trascrizioni e generatori di report personalizzati.
PerchÃ© eseguire RosarioSIS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .