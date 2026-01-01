Fino al 69% di sconto per RosarioSIS

Distribuisci RosarioSIS con 1 click.

Sistema informativo open source per studenti per la gestione di voti, orari, presenze, fatturazione e servizio mensa.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci RosarioSIS con 1 click.

Scegli un piano VPS per RosarioSIS

69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 â‚¬/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con RosarioSIS

RosarioSIS Ã¨ un sistema informativo per studenti gratuito e open-source, creato per scuole, distretti scolastici e centri di formazione che necessitano di gestire l'intero ciclo di vita dello studente in un unico luogo. Copre ammissioni, programmazione, rendicontazione dei voti, presenze, disciplina, fatturazione, servizio mensa e oltre una dozzina di altri moduli â€” tutti accessibili da un'interfaccia web reattiva che funziona su telefoni, tablet e desktop.

L'auto-hosting di RosarioSIS sul tuo VPS mantiene i dati sensibili degli studenti, i voti e i dati finanziari sotto il tuo controllo diretto, senza costi per studente o blocco del fornitore cloud. Il deployment include PostgreSQL ed Ã¨ preconfigurato con etichette Traefik per il routing HTTPS automatico.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di RosarioSIS

Voti e pagelle

Monitora gli incarichi, i calcoli dei voti ponderati, i periodi di valutazione e genera pagelle e trascrizioni stampabili direttamente dal sistema.

Monitoraggio presenze

Registra la frequenza giornaliera e per corso con codici personalizzati, quindi genera report sulle assenze e notifica automaticamente i genitori via email.

Pianificazione e rotazione

Crea orari principali, gestisci le richieste di corsi e assegna gli studenti alle sezioni con rilevamento dei conflitti e vincoli di aule e insegnanti.

Fatturazione e servizio ristorazione

Gestisci le tasse scolastiche, le fatture, i pagamenti e i piani pasto della mensa con i saldi del conto per studente e gli estratti conto stampabili.

Portali per genitori e studenti

Dai alle famiglie le proprie credenziali di accesso per visualizzare voti, orari, presenze e compiti senza esporre i flussi di lavoro del personale di back-office.

Multilingue e modulare

Disponibile in inglese, spagnolo, francese e altro ancora, con plugin opzionali per valutazioni online, trascrizioni e generatori di report personalizzati.

PerchÃ© eseguire RosarioSIS su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

Apollo

Apollo

Editor di annotazione del genoma collaborativo in tempo reale per team di ricerca distribuiti

Seleziona
ArchivesSpace

ArchivesSpace

Gestione delle informazioni degli archivi open source per manoscritti e oggetti digitali

Seleziona
ClassQuiz

ClassQuiz

Alternativa open source a Kahoot per quiz in classe multiplayer in tempo reale

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonchÃ© per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.