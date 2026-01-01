Distribuisci Euro-Office DocumentServer con installazione in un click.
Suite per ufficio self-hosted a sovranitÃ europea per la modifica collaborativa basata su browser di documenti, fogli di calcolo e presentazioni.
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Cosa puoi costruire con Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer Ã¨ una suite per ufficio online open source che offre la modifica collaborativa basata su browser di formati DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP e PDF alla tua infrastruttura. Basato sulla codebase di ONLYOFFICE DocumentServer con licenza AGPL e rinominato per la sovranitÃ digitale europea, funge da backend di modifica collaborativa plug-and-play per piattaforme come Nextcloud e ownCloud.
Il self-hosting di Euro-Office DocumentServer mantiene ogni documento, sessione di modifica e chiamata di integrazione all'interno del tuo VPS â€” nessun cloud di terze parti tocca il contenuto. L'autenticazione tramite token JWT protegge l'API per impostazione predefinita, mentre la distribuzione in bundle include PostgreSQL, RabbitMQ e Redis preconfigurati per un server di editing pronto per la produzione.
FunzionalitÃ principali di Euro-Office DocumentServer
Sovrano per design
Fork AGPL a guida europea incentrato sulla sovranitÃ digitale â€” ogni documento, log e riga di database rimane sull'infrastruttura che controlli.
Co-editing in tempo reale
PiÃ¹ utenti modificano contemporaneamente lo stesso documento, foglio di calcolo o presentazione con cursori in tempo reale, commenti e modifiche tracciate.
CompatibilitÃ MS Office
Apre e salva DOCX, XLSX e PPTX con conservazione del layout ad alta fedeltÃ , con supporto nativo anche per ODT, ODS e ODP.
Sicurezza delle API JWT
La convalida del JSON Web Token protegge ogni chiamata API, in modo che solo le integrazioni e i client autorizzati possano connettersi al server di editing.
Integrazione Nextcloud
Backend integrabile per la modifica collaborativa per Nextcloud, ownCloud e altre piattaforme che supportano giÃ i connettori ONLYOFFICE.
Modifica di PDF e moduli
Modifica PDF e crea moduli PDF compilabili direttamente nel browser, senza software o plugin aggiuntivi richiesti.
PerchÃ© eseguire Euro-Office DocumentServer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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