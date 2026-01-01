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Processore automatizzato di file multimediali che trascodifica e ottimizza in modo intelligente la tua libreria, riducendo le dimensioni dei file fino al 90%.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con FileFlows

FileFlows Ã¨ un sistema intelligente di elaborazione file che gestisce e ottimizza automaticamente la tua libreria multimediale attraverso flussi di lavoro visivi personalizzabili. Monitora le directory per nuovi file, applica regole di transcodifica intelligenti e puÃ² ridurre i requisiti di archiviazione fino al 90% â€” il tutto senza intervento manuale. Il supporto per l'accelerazione hardware per Intel QuickSync, NVIDIA e AMD mantiene l'elaborazione veloce anche su librerie di grandi dimensioni.

L'auto-hosting di FileFlows sul tuo VPS offre ai tuoi flussi di lavoro multimediali risorse CPU dedicate 24 ore su 24, mantiene l'elaborazione della tua libreria completamente privata ed evita i costi per file e i limiti di larghezza di banda dei servizi di transcodifica basati su cloud.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di FileFlows

Designer di Flusso Visivo

Crea pipeline di elaborazione personalizzate con un editor di flusso drag-and-drop â€” senza necessitÃ  di scripting per creare flussi di lavoro complessi a piÃ¹ passaggi.

Fino a 90% di riduzione delle dimensioni

La transcodifica intelligente a H.265/HEVC, AV1 e altri codec moderni riduce drasticamente le dimensioni dei file preservando la qualitÃ  visiva.

Accelerazione Hardware

Supporta Intel QuickSync, NVIDIA NVENC e gli encoder AMD per scaricare la transcodifica dalla CPU ed elaborare i file notevolmente piÃ¹ velocemente.

Monitoraggio automatico dei file

Monitora le directory per nuovi file e avvia l'elaborazione automaticamente, cosÃ¬ la tua libreria rimane ottimizzata senza alcun intervento manuale.

Ecosistema Plugin

Estendi FileFlows con plugin per la normalizzazione audio, la gestione dei sottotitoli, la rinomina dei file e l'integrazione con server multimediali come Plex e Jellyfin.

PerchÃ© eseguire FileFlows su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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