Distribuisci Infisical con un'installazione a un clic.
Gestore di segreti open source per la sincronizzazione sicura di variabili d'ambiente e chiavi API tra ogni progetto e ambiente.
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Cosa puoi costruire con Infisical
Infisical Ã¨ una piattaforma open-source per la gestione dei segreti che sostituisce i file .env sparsi e le credenziali hard-coded con un'unica fonte di veritÃ verificabile. Offre una web UI pulita, CLI e integrazioni SDK per archiviare, sincronizzare e ruotare i segreti negli ambienti di sviluppo, staging e produzione senza mai commettere valori sensibili al controllo di versione.
L'auto-hosting di Infisical significa che le tue chiavi API, le password di database e i token di servizio non lasciano mai la tua infrastruttura. Ottieni tracce di audit complete, controllo degli accessi basato sui ruoli e versioning dei segreti su hardware che controlli â€” senza costi per utente e senza il rischio che una violazione da parte di terzi esponga le tue credenziali.
FunzionalitÃ principali di Infisical
Archiviazione segreta centralizzata
Archivia tutte le variabili d'ambiente per ogni progetto e ambiente in un unico posto, con la separazione tra progetti e ambienti integrata.
Registro di controllo completo
Ogni lettura, scrittura e cancellazione di segreti viene registrata con timestamp e attribuzione utente per la conformitÃ e la gestione degli incidenti.
Integrazione CLI e SDK
Iniettare segreti in qualsiasi processo in fase di esecuzione tramite la CLI o SDK nativi per Node.js, Python, Go, Ruby e altro ancora senza modificare il codice dell'applicazione.
Versionamento segreto
Ogni modifica a un segreto Ã¨ versionata, consentendo il ripristino a qualsiasi valore precedente quando un deployment errato deve essere annullato rapidamente.
Supporto CI/CD Pipeline
Le integrazioni native con GitHub Actions, GitLab CI, Docker e Kubernetes eliminano la necessitÃ di archiviare i segreti come variabili di pipeline in chiaro.
PerchÃ© eseguire Infisical su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .