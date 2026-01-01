Infisical Ã¨ una piattaforma open-source per la gestione dei segreti che sostituisce i file .env sparsi e le credenziali hard-coded con un'unica fonte di veritÃ verificabile. Offre una web UI pulita, CLI e integrazioni SDK per archiviare, sincronizzare e ruotare i segreti negli ambienti di sviluppo, staging e produzione senza mai commettere valori sensibili al controllo di versione.

L'auto-hosting di Infisical significa che le tue chiavi API, le password di database e i token di servizio non lasciano mai la tua infrastruttura. Ottieni tracce di audit complete, controllo degli accessi basato sui ruoli e versioning dei segreti su hardware che controlli â€” senza costi per utente e senza il rischio che una violazione da parte di terzi esponga le tue credenziali.