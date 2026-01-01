Distribuisci Marimo con installazione in un click.
Notebook Python reattivo con riesecuzione automatica delle celle, supporto SQL e formato di file pure-Python compatibile con Git.
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Cosa puoi costruire con Marimo
Marimo Ã¨ un notebook Python di nuova generazione che elimina i problemi di stato nascosto dei notebook Jupyter tradizionali. Traccia automaticamente le dipendenze tra le celle e riesegue reattivamente le celle a valle quando i valori cambiano, cosÃ¬ il tuo notebook riflette sempre lo stato attuale dei dati. I notebook sono archiviati come semplici file .py â€” completamente controllabili in versione, revisionabili nelle pull request ed eseguibili come script Python standard o distribuiti come applicazioni web autonome.
L'auto-hosting di Marimo sul tuo VPS offre al tuo team un ambiente notebook persistente e sempre attivo, accessibile da qualsiasi browser, con supporto SQL preinstallato per interrogare i database sullo stesso server e autenticazione basata su token per mantenere l'analisi privata.
FunzionalitÃ principali di Marimo
Esecuzione Reattiva
Le celle vengono rieseguite automaticamente quando le loro dipendenze cambiano, eliminando i bug di stato obsoleto che rendono inaffidabili i notebook tradizionali.
Formato compatibile con Git
I notebook sono archiviati come puri file Python, rendendoli confrontabili, revisionabili nelle PR ed eseguibili dalla riga di comando.
Supporto SQL integrato
Interroga database e dataframe con SQL direttamente all'interno dei notebook senza librerie aggiuntive o configurazione.
Elementi UI interattivi
Aggiungi slider, menu a discesa, tabelle e altri widget interattivi per trasformare i notebook di analisi in app web condivisibili.
Editor Moderno
Il completamento automatico, la formattazione, l'evidenziazione degli errori e un visualizzatore di dataframe rendono piÃ¹ veloce la scrittura e il debug di Python.
PerchÃ© eseguire Marimo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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