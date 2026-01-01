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Tracker di bug open-source per team di sviluppo software per registrare i difetti, gestire le richieste di funzionalità e coordinare i flussi di lavoro del progetto.
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Cosa puoi costruire con MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) è un tracker di problemi open-source di lunga data scritto in PHP, utilizzato dai team di sviluppo software per registrare bug, gestire richieste di funzionalità e coordinare il lavoro su più progetti. Costruito attorno a flussi di lavoro personalizzabili, permessi granulari per progetto e notifiche via email, si concentra sulla disciplina della gestione dei problemi senza l'eccesso di funzionalità delle suite complete di gestione progetti.
L'auto-hosting di MantisBT mantiene i difetti segnalati, gli allegati e le discussioni interne su un'infrastruttura che controlli tu — essenziale per le organizzazioni i cui report di bug contengono passaggi di riproduzione, dati dei clienti o codice proprietario. Questa distribuzione include MariaDB per una cronologia dei problemi duratura e rimuove i costi di licenza per utente addebitati da molti tracker di problemi commerciali.
Funzionalità principali di MantisBT
Flussi di lavoro personalizzabili
Definisci le transizioni di stato, gli stati di risoluzione e le regole di accesso per progetto in modo che il tracker rifletta come ogni team sposta effettivamente il lavoro dalla segnalazione alla risoluzione.
Permessi granulari
Il controllo degli accessi basato sui ruoli a livello di progetto, categoria e campo mantiene le questioni sensibili visibili solo alle persone che devono vederle.
Notifiche email
Le regole email configurabili notificano i segnalatori, i gestori e gli osservatori quando i problemi cambiano stato, assicurando che nessun difetto o richiesta di funzionalità venga trascurato.
Campi e filtri personalizzati
Aggiungi campi personalizzati arbitrari ai problemi e salva filtri complessi come viste denominate per gestire migliaia di segnalazioni senza perdere il contesto.
Architettura plugin
Un vasto ecosistema di plugin estende MantisBT con l'integrazione del controllo di versione, metodi di autenticazione aggiuntivi e componenti aggiuntivi di reporting.
API REST e SOAP
Sia le interfacce REST che SOAP ti consentono di creare script per la creazione di problemi, automatizzare il triage e integrare lo strumento di tracciamento con pipeline CI o strumenti esterni.
Perché eseguire MantisBT su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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