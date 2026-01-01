Distribuisci CockroachDB con installazione in un clic.
Database SQL distribuito costruito per applicazioni cloud-native che richiedono resilienza, consistenza e scalabilità orizzontale.
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Cosa puoi costruire con CockroachDB
CockroachDB è un database SQL distribuito open-source progettato per sopravvivere a guasti hardware e interruzioni regionali senza compromettere la coerenza. Utilizza il protocollo wire di PostgreSQL, il che significa che i driver e gli strumenti PostgreSQL esistenti funzionano senza modifiche al codice, offrendo al contempo sharding automatico, geo-partizionamento e replica multi-regione sotto il cofano.
Il deployment di CockroachDB sul tuo VPS ti offre un database SQL di livello di produzione con garanzie ACID, failover automatico e una DB Console integrata per il monitoraggio dello stato del cluster—senza il costo o la complessità dei servizi di database cloud gestiti. È ideale per le applicazioni che richiedono zero tempi di inattività e forti garanzie transazionali.
Funzionalità principali di CockroachDB
Compatibilità PostgreSQL
CockroachDB supporta il protocollo wire di PostgreSQL, quindi qualsiasi driver, ORM o strumento PostgreSQL si connette senza modifiche al codice, rendendo la migrazione semplice.
Replicazione automatica dei dati
I dati vengono replicati automaticamente tra i nodi con fattori di replica configurabili, in modo che il cluster continui a gestire letture e scritture anche quando un nodo fallisce.
Transazioni ACID distribuite
L'isolamento serializzabile completo garantisce che ogni transazione sia coerente su tutti i nodi, eliminando le letture sporche e le scritture fantasma comuni nei sistemi a consistenza finale.
Console DB integrata
La dashboard web integrata fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle query, sulla topologia del cluster, sull'utilizzo dello storage e sulle istruzioni attive senza strumenti di monitoraggio esterni.
Scalabilità orizzontale
Aggiungi nodi per scalare capacità e throughput linearmente; CockroachDB ribilancia i dati automaticamente senza tempi di inattività o intervento manuale.
Perché eseguire CockroachDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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