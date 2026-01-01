CockroachDB è un database SQL distribuito open-source progettato per sopravvivere a guasti hardware e interruzioni regionali senza compromettere la coerenza. Utilizza il protocollo wire di PostgreSQL, il che significa che i driver e gli strumenti PostgreSQL esistenti funzionano senza modifiche al codice, offrendo al contempo sharding automatico, geo-partizionamento e replica multi-regione sotto il cofano.

Il deployment di CockroachDB sul tuo VPS ti offre un database SQL di livello di produzione con garanzie ACID, failover automatico e una DB Console integrata per il monitoraggio dello stato del cluster—senza il costo o la complessità dei servizi di database cloud gestiti. È ideale per le applicazioni che richiedono zero tempi di inattività e forti garanzie transazionali.