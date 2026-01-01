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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con CockroachDB

CockroachDB è un database SQL distribuito open-source progettato per sopravvivere a guasti hardware e interruzioni regionali senza compromettere la coerenza. Utilizza il protocollo wire di PostgreSQL, il che significa che i driver e gli strumenti PostgreSQL esistenti funzionano senza modifiche al codice, offrendo al contempo sharding automatico, geo-partizionamento e replica multi-regione sotto il cofano.

Il deployment di CockroachDB sul tuo VPS ti offre un database SQL di livello di produzione con garanzie ACID, failover automatico e una DB Console integrata per il monitoraggio dello stato del cluster—senza il costo o la complessità dei servizi di database cloud gestiti. È ideale per le applicazioni che richiedono zero tempi di inattività e forti garanzie transazionali.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di CockroachDB

Compatibilità PostgreSQL

CockroachDB supporta il protocollo wire di PostgreSQL, quindi qualsiasi driver, ORM o strumento PostgreSQL si connette senza modifiche al codice, rendendo la migrazione semplice.

Replicazione automatica dei dati

I dati vengono replicati automaticamente tra i nodi con fattori di replica configurabili, in modo che il cluster continui a gestire letture e scritture anche quando un nodo fallisce.

Transazioni ACID distribuite

L'isolamento serializzabile completo garantisce che ogni transazione sia coerente su tutti i nodi, eliminando le letture sporche e le scritture fantasma comuni nei sistemi a consistenza finale.

Console DB integrata

La dashboard web integrata fornisce visibilità in tempo reale sulle prestazioni delle query, sulla topologia del cluster, sull'utilizzo dello storage e sulle istruzioni attive senza strumenti di monitoraggio esterni.

Scalabilità orizzontale

Aggiungi nodi per scalare capacità e throughput linearmente; CockroachDB ribilancia i dati automaticamente senza tempi di inattività o intervento manuale.

Perché eseguire CockroachDB su Hostinger

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