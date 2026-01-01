SQLPage Ã¨ un server di applicazioni web open source che renderizza pagine web interattive direttamente da query SQL. Sviluppatori e analisti scrivono file .sql che selezionano da una libreria di componenti integrata â€” moduli, tabelle, grafici, mappe, navigazione e decine di elementi UI â€” e il server trasforma i set di risultati in HTML raffinato senza una singola riga di HTML, CSS o JavaScript. Connetti SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server ed esponi un database esistente come un pannello di amministrazione funzionante, una dashboard interna o un prototipo in pochi minuti.

L'auto-hosting di SQLPage sul tuo VPS mantiene query, schemi e credenziali all'interno dell'infrastruttura che controlli piuttosto che su una piattaforma low-code di terze parti. Non ci sono costi per utente, nessun limite di righe e i tuoi file .sql rimangono portatili e controllabili tramite versione come qualsiasi altro codice.