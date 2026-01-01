Distribuisci SQLPage con un clic.
Crea siti web interattivi e dashboard di dati utilizzando solo query SQL â€” senza bisogno di codice frontend, framework o JavaScript.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SQLPage
SQLPage Ã¨ un server di applicazioni web open source che renderizza pagine web interattive direttamente da query SQL. Sviluppatori e analisti scrivono file
.sql che selezionano da una libreria di componenti integrata â€” moduli, tabelle, grafici, mappe, navigazione e decine di elementi UI â€” e il server trasforma i set di risultati in HTML raffinato senza una singola riga di HTML, CSS o JavaScript. Connetti SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server ed esponi un database esistente come un pannello di amministrazione funzionante, una dashboard interna o un prototipo in pochi minuti.
L'auto-hosting di SQLPage sul tuo VPS mantiene query, schemi e credenziali all'interno dell'infrastruttura che controlli piuttosto che su una piattaforma low-code di terze parti. Non ci sono costi per utente, nessun limite di righe e i tuoi file
.sql rimangono portatili e controllabili tramite versione come qualsiasi altro codice.
FunzionalitÃ principali di SQLPage
Rendering solo SQL
Scrivi file SQL ordinari che selezionano da una ricca libreria di componenti e SQLPage renderizza pagine HTML responsive direttamente dai set di risultati.
Supporto multi-database
Connettiti a SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server ed esponi qualsiasi database esistente come un'applicazione web funzionante.
Componenti integrati
Moduli, tabelle, grafici, mappe, schede, navigazione, caricamenti di file e decine di elementi UI raffinati sono disponibili senza librerie esterne o passaggi di compilazione.
Hot reload istantaneo
Modifica un file
.sql e la modifica appare al caricamento della pagina successiva â€” nessuna compilazione, nessun bundler e nessun riavvio.
Binario statico minuscolo
Un singolo binario Rust inferiore a 20 MB serve un intero sito dinamico, con un basso utilizzo di memoria e avvii a freddo rapidi su risorse VPS modeste.
Autenticazione integrata
Le funzioni di autenticazione di base HTTP, gestione delle sessioni, OAuth e hashing delle password consentono ai file SQL di proteggere le pagine senza un servizio di identitÃ esterno.
PerchÃ© eseguire SQLPage su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .