Distribuisci Bookshelf con installazione in un clic.
Rilancio attivo della comunità di Readarr per automatizzare la gestione delle librerie di ebook e audiolibri.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Bookshelf
Bookshelf è il successore di Readarr, mantenuto dalla comunità, costruito sullo stesso framework arr che alimenta Sonarr e Radarr. Monitora i tuoi autori preferiti, tiene traccia delle nuove uscite e scarica e organizza automaticamente i libri tramite i tuoi client di download esistenti — inclusi qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — prima di archiviarli nella tua libreria Calibre o Calibre-Web con metadati puliti.
L'hosting autonomo di Bookshelf su un VPS mantiene il servizio attivo 24/7 in modo che le nuove uscite vengano acquisite nel momento in cui appaiono, senza dipendere da una macchina domestica online. I volumi persistenti preservano i tuoi elenchi di autori, i profili di qualità e la cronologia dei download attraverso gli aggiornamenti dei container.
Funzionalità principali di Bookshelf
Tracciamento automatizzato dell'autore
Monitora intere bibliografie e serie di autori in modo che ogni nuova uscita venga messa in coda per il download automaticamente senza ricerca manuale.
Supporto per ebook multi-formato
Gestisce formati EPUB, MOBI, AZW3, PDF e audiolibri, inclusi M4B, offrendoti un unico strumento per la tua intera libreria digitale.
Download Integrazione Cliente
Si connette a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd e NZBGet in modo che i libri arrivino nella tua libreria attraverso qualsiasi client tu stia già utilizzando.
Sincronizzazione libreria Calibre
Si integra direttamente con Calibre e Calibre-Web per importare automaticamente nuove acquisizioni con metadati coerenti e la denominazione delle cartelle.
Gestione del profilo di qualità
Definisci i formati preferiti e le opzioni di fallback per profilo, assicurando che i download soddisfino i tuoi standard di qualità senza intervento manuale.
Perché eseguire Bookshelf su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.