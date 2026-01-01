Distribuisci OxiCloud con un click.
Archiviazione cloud leggera auto-ospitata, costruita in Rust, con compatibilitÃ per client desktop e mobile Nextcloud.
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Cosa puoi costruire con OxiCloud
OxiCloud Ã¨ una piattaforma di archiviazione cloud open source scritta in Rust, progettata come alternativa veloce ed efficiente in termini di risorse a Nextcloud e OwnCloud. Offre caricamento file, download, gestione cartelle, condivisione, ricerca, cestino e un lettore musicale integrato â€” tutto self-hosted con un backend PostgreSQL. Il runtime di Rust mantiene la memoria inattiva ben al di sotto di 100 MB, rendendolo pratico sui piani VPS dove uno stack basato su PHP sarebbe troppo pesante.
Il self-hosting di OxiCloud colloca tutta l'archiviazione dei file su un'infrastruttura che controlli, senza quote, senza costi di abbonamento e senza accesso di terze parti ai tuoi file. Un livello di compatibilitÃ Nextcloud opzionale consente ai client desktop e mobile Nextcloud esistenti di connettersi senza riconfigurazione.
FunzionalitÃ principali di OxiCloud
Supporto client Nextcloud
Uno strato di compatibilitÃ Nextcloud opzionale consente ai client di sincronizzazione desktop e mobile Nextcloud esistenti di connettersi a OxiCloud senza doverli reinstallare o riconfigurare.
Bassa impronta di memoria
Il runtime Rust + mimalloc utilizza meno di 100 MB a riposo, rendendo OxiCloud pratico su piccoli piani VPS dove gli stack di archiviazione cloud basati su PHP esaurirebbero la RAM disponibile.
Link di condivisione file
Genera link di condivisione pubblici per file e cartelle in modo che i destinatari esterni possano scaricare i contenuti senza creare un account sul tuo server.
Cestino e recupero
I file eliminati vengono spostati nel cestino invece di essere rimossi immediatamente, dandoti una finestra di recupero prima dell'eliminazione permanente.
Lettore musicale integrato
Riproduci in streaming file audio direttamente dal browser con supporto per playlist e metadati dei brani â€” nessun server multimediale separato o plugin richiesto.
PerchÃ© eseguire OxiCloud su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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