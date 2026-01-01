Distribuisci Maloja con 1 click.
Database di scrobble musicali self-hosted che trasforma la tua cronologia di ascolto in classifiche personali, statistiche e profili in stile Last.fm.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Maloja
Maloja Ã¨ uno scrobbler musicale open-source auto-ospitato â€” pensa a un Last.fm personale â€” che registra ogni brano che ascolti e trasforma la cronologia in classifiche, ranking dei migliori artisti, grafici a impulsi temporali e riepiloghi annuali. Accetta scrobble da client che supportano giÃ l'API di Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobbler e integrazioni API dirette da lettori come Plex, Jellyfin e Navidrome.
Auto-ospitare Maloja sul tuo VPS mantiene un registro privato e permanente dei tuoi dati di ascolto, invece di lasciarli su una piattaforma di terze parti che potrebbe chiudere, cambiare i prezzi o alterare il modo in cui i dati vengono esposti. Combinato con l'arricchimento dei metadati da Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB, ottieni una ricca dashboard musicale personale che sopravvive al ricambio dei fornitori.
FunzionalitÃ principali di Maloja
Classifiche di ascolto personali
Sfoglia i migliori artisti, album e brani attraverso intervalli di tempo configurabili con classifiche, linee di tendenza e confronti per periodo.
API compatibile con Last.fm
Accetta scrobble da qualsiasi client che supporti l'API di Last.fm â€” telefoni, lettori desktop, script â€” senza scrivere adattatori personalizzati.
Integrazioni lettore
Ricevi scrobble direttamente da Plex, Jellyfin, Navidrome, multi-scrobbler, mpdscribble e altri bridge creati dalla community.
Grafici temporali a impulsi
Visualizza quanto spesso ascolti artisti, album o brani specifici nel corso di settimane, mesi e anni per individuare riscoperti e abbuffate di ascolti.
Arricchimento metadati
Recupera immagini di artisti e copertine di album da Last.fm, Spotify, MusicBrainz e TheAudioDB, cosÃ¬ la tua dashboard avrÃ un aspetto impeccabile fin da subito.
Last.fm proxy scrobbling
Opzionalmente inoltra gli scrobble in arrivo a Last.fm in modo che il tuo profilo pubblico esistente continui ad aggiornarsi mentre costruisci anche un archivio privato.
PerchÃ© eseguire Maloja su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .