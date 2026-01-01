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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Crontab UI

Crontab UI Ã¨ un'applicazione web Node.js open-source che sostituisce la modifica manuale di crontab, soggetta a errori, con un'interfaccia sicura e visiva. Aggiungere, eliminare, mettere in pausa e riprendere i processi richiede un solo clic, e ogni modifica viene convalidata prima di essere applicata, cosÃ¬ un errore di battitura non blocca piÃ¹ tutte le tue attivitÃ  pianificate contemporaneamente.

L'auto-hosting di Crontab UI sul tuo VPS ti offre un pannello di controllo privato per centinaia di processi cron con log degli errori per ogni processo, backup automatici prima di operazioni rischiose, e importazione/esportazione per replicare la stessa pianificazione su piÃ¹ macchine. L'autenticazione di base HTTP integrata mantiene l'interfaccia protetta senza richiedere un reverse proxy esterno o un provider di identitÃ .

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Crontab UI

Modifica sicura del lavoro

Aggiungi, modifica, metti in pausa, riprendi ed elimina i cron job tramite un'UI validata invece di rischiare errori di sintassi nei file crontab grezzi.

Importazione ed esportazione

Importa un crontab esistente in pochi secondi ed esporta la tua configurazione completa per ridistribuire la stessa programmazione su altre macchine senza SSH.

Backup automatici

Crontab UI crea un backup prima di ogni importazione e ti permette di creare istantanee e ripristinare le tue operazioni su richiesta per recuperare da errori.

Log degli errori per attivitÃ 

Ogni lavoro pianificato scrive il proprio log degli errori in modo da poter controllare i fallimenti e risolvere i problemi senza dover cercare in un log di sistema condiviso.

Mailing e hooks

Configura le notifiche email o i callback webhook per lavoro per avvisare il tuo team o attivare l'automazione a valle dopo ogni esecuzione.

Autenticazione HTTP

Proteggi l'interfaccia utente web con l'autenticazione di base integrata in modo che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare o modificare i tuoi task programmati.

PerchÃ© eseguire Crontab UI su Hostinger

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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