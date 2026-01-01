Distribuisci Crontab UI con 1 click.
Interfaccia web per la gestione sicura dei cron job con importazione, esportazione, backup e autenticazione HTTP.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Crontab UI
Crontab UI Ã¨ un'applicazione web Node.js open-source che sostituisce la modifica manuale di crontab, soggetta a errori, con un'interfaccia sicura e visiva. Aggiungere, eliminare, mettere in pausa e riprendere i processi richiede un solo clic, e ogni modifica viene convalidata prima di essere applicata, cosÃ¬ un errore di battitura non blocca piÃ¹ tutte le tue attivitÃ pianificate contemporaneamente.
L'auto-hosting di Crontab UI sul tuo VPS ti offre un pannello di controllo privato per centinaia di processi cron con log degli errori per ogni processo, backup automatici prima di operazioni rischiose, e importazione/esportazione per replicare la stessa pianificazione su piÃ¹ macchine. L'autenticazione di base HTTP integrata mantiene l'interfaccia protetta senza richiedere un reverse proxy esterno o un provider di identitÃ .
FunzionalitÃ principali di Crontab UI
Modifica sicura del lavoro
Aggiungi, modifica, metti in pausa, riprendi ed elimina i cron job tramite un'UI validata invece di rischiare errori di sintassi nei file crontab grezzi.
Importazione ed esportazione
Importa un crontab esistente in pochi secondi ed esporta la tua configurazione completa per ridistribuire la stessa programmazione su altre macchine senza SSH.
Backup automatici
Crontab UI crea un backup prima di ogni importazione e ti permette di creare istantanee e ripristinare le tue operazioni su richiesta per recuperare da errori.
Log degli errori per attivitÃ
Ogni lavoro pianificato scrive il proprio log degli errori in modo da poter controllare i fallimenti e risolvere i problemi senza dover cercare in un log di sistema condiviso.
Mailing e hooks
Configura le notifiche email o i callback webhook per lavoro per avvisare il tuo team o attivare l'automazione a valle dopo ogni esecuzione.
Autenticazione HTTP
Proteggi l'interfaccia utente web con l'autenticazione di base integrata in modo che solo gli utenti autorizzati possano visualizzare o modificare i tuoi task programmati.
PerchÃ© eseguire Crontab UI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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