Distribuisci Norish con installazione in un click.
Gestore di ricette open-source per famiglie con importazione da social media, analisi nutrizionale AI e sincronizzazione in tempo reale.
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Cosa puoi costruire con Norish
Norish Ã¨ un'app moderna per la gestione delle ricette, incentrata sulla famiglia e creata per famiglie e situazioni di convivenza. Importa ricette direttamente da URL, YouTube Shorts, Instagram Reels, video di TikTok e screenshot di immagini â€” eliminando il lavoro di trascrizione manuale richiesto da altri gestori di ricette. L'analisi nutrizionale basata sull'IA e il rilevamento delle allergie vengono eseguiti automaticamente su ogni ricetta importata, e le modifiche si sincronizzano in tempo reale su tutti i dispositivi domestici tramite Redis.
A differenza dei servizi di ricette basati su cloud che monetizzano i tuoi dati e limitano l'esportazione, Norish Ã¨ completamente self-hosted sotto licenza AGPL-3.0, mantenendo ogni ricetta, lista della spesa e piano alimentare su un'infrastruttura che controlli, senza costi per nucleo familiare o livelli di abbonamento.
FunzionalitÃ principali di Norish
Importazione ricette social media
Importa ricette da qualsiasi URL, YouTube Shorts, Instagram Reels o video di TikTok utilizzando un browser headless â€” nessuna trascrizione manuale necessaria.
Analisi nutrizionale AI
Genera automaticamente le informazioni nutrizionali e rileva gli allergeni nelle ricette importate, in modo che i membri della famiglia con esigenze dietetiche abbiano sempre dati accurati.
Sincronizzazione in tempo reale del nucleo familiare
Modifiche alle ricette, aggiornamenti della lista della spesa e modifiche al piano alimentare si propagano istantaneamente a ogni dispositivo in casa senza un aggiornamento manuale.
Liste della spesa condivise
Crea liste della spesa domestiche direttamente dalle ricette e dai piani pasto selezionati, con gli articoli organizzati per una spesa efficiente.
Pianificatore di pasti CalDAV
Sincronizza il tuo calendario del piano alimentare con qualsiasi app compatibile con CalDAV in modo che i pasti pianificati appaiano insieme ad appuntamenti e promemoria.
PerchÃ© eseguire Norish su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .