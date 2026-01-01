Distribuisci Docmost con installazione in un clic.
Piattaforma wiki collaborativa open source con co-editing in tempo reale, diagrammi e spazi di team.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Docmost
Docmost Ã¨ una moderna alternativa open-source a Notion e Confluence, progettata per i team che necessitano di editing collaborativo in tempo reale senza i compromessi sulla privacy delle piattaforme cloud-hosted. PiÃ¹ utenti possono modificare la stessa pagina contemporaneamente con sincronizzazione senza conflitti, mentre gli spazi offrono una chiara separazione tra team, progetti o dipartimenti.
L'auto-hosting di Docmost sul tuo VPS significa che la tua documentazione interna, le decisioni architettoniche e i contenuti sensibili della base di conoscenza non lasciano mai la tua infrastruttura. Il database PostgreSQL e la cache Redis inclusi offrono le prestazioni e l'affidabilitÃ che l'editing collaborativo richiede, con l'archiviazione persistente che protegge la tua documentazione attraverso gli aggiornamenti.
FunzionalitÃ principali di Docmost
Co-editing in tempo reale
PiÃ¹ membri del team possono modificare la stessa pagina contemporaneamente con una sincronizzazione senza conflitti che risulta istantanea e naturale.
Diagrammazione integrata
Draw.io, Excalidraw e Mermaid sono disponibili direttamente nell'editor, cosÃ¬ la documentazione visiva rimane accanto al contenuto scritto.
Organizzazione spaziale
Separa i contenuti per team, progetto o dipartimento con spazi individuali, ognuno con i propri membri e impostazioni di autorizzazione.
Permessi granulari
I gruppi di utenti e i controlli di accesso a livello di pagina ti consentono di condividere il contenuto giusto con le persone giuste all'interno della tua organizzazione.
Cronologia completa delle versioni
Ogni modifica viene registrata, cosÃ¬ puoi rivedere le revisioni passate o ripristinare una versione precedente di qualsiasi pagina in qualsiasi momento.
PerchÃ© eseguire Docmost su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .