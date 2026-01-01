Distribuisci OmniRoute con un click.
Gateway AI self-hosted che instrada qualsiasi LLM attraverso un unico endpoint compatibile con OpenAI, con fallback intelligente e compressione dei token.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OmniRoute
OmniRoute Ã¨ un gateway AI self-hosted che unifica piÃ¹ di 230 fornitori di modelli dietro un unico endpoint compatibile con OpenAI. Punta Claude Code, Codex, Cursor, Cline o Copilot a un unico URL e OmniRoute instrada ogni richiesta al miglior modello disponibile â€” incluse decine di livelli gratuiti di Claude, GPT e Gemini â€” con fallback automatico quando un fornitore fallisce o raggiunge un limite.
La sua compressione RTK e Caveman impilata riduce del 15â€“95% i token prima che le richieste lascino il tuo server, riducendo costi e latenza, mentre le API MCP, A2A e multimodali mantengono attivi i flussi di lavoro avanzati. Eseguire OmniRoute sul tuo VPS significa che le tue chiavi API, le regole di routing e i dati di utilizzo rimangono sotto il tuo controllo invece che di un proxy ospitato.
FunzionalitÃ principali di OmniRoute
Un endpoint unificato
Esporre una singola API compatibile con OpenAI e connettere Claude Code, Codex, Cursor, Cline o Copilot senza configurazione per strumento.
231+ fornitori
Instrada le richieste attraverso piÃ¹ di 231 fornitori di modelli, inclusi oltre 50 livelli gratuiti di Claude, GPT e Gemini.
Fallback automatico intelligente
Riprova automaticamente su un altro provider quando uno fallisce, raggiunge i limiti di velocitÃ o restituisce un errore, mantenendo i tuoi agenti in esecuzione.
Compressione token
La compressione Stacked RTK e Caveman riduce del 15-95% i token per richiesta per ridurre i costi e velocizzare le risposte.
MCP e multimodale
API MCP, A2A e multimodali integrate ti consentono di integrare OmniRoute negli strumenti degli agenti e nei flussi di lavoro di immagini o audio.
PerchÃ© eseguire OmniRoute su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .