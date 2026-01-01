Distribuisci Faraday con installazione in un click.
Piattaforma open source di gestione delle vulnerabilità che centralizza i risultati di sicurezza e semplifica la remediation per i team di sicurezza.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Faraday
Faraday è una piattaforma di gestione delle vulnerabilità di livello enterprise che offre ai team di sicurezza uno spazio di lavoro unificato per scoprire, tracciare e rimediare alle vulnerabilità nell'intera infrastruttura. Si integra con oltre 80 strumenti di sicurezza, importando e normalizzando automaticamente i dati di scansione da vari scanner e framework di test, in modo che i team possano concentrarsi sull'analisi piuttosto che sulla gestione manuale dei dati.
L'auto-hosting di Faraday sul tuo VPS assicura che i risultati di sicurezza sensibili e i registri di controllo rimangano sotto il tuo pieno controllo — soddisfacendo i rigorosi requisiti di conformità per la gestione dei dati sulle vulnerabilità e offrendo al contempo funzionalità di livello enterprise senza i costi ricorrenti delle piattaforme basate su cloud.
Funzionalità principali di Faraday
Oltre 80 integrazioni di strumenti
Importa e normalizza automaticamente i dati sulle vulnerabilità da scanner standard del settore e framework di test, eliminando l'aggregazione manuale dei dati.
Collaborazione di squadra
Gli spazi di lavoro multiutente con controllo degli accessi basato sui ruoli consentono ai team di sicurezza di collaborare alle valutazioni e di monitorare la responsabilità della risoluzione in tempo reale.
Prioritizzazione del rischio
Un motore integrato di valutazione e prioritizzazione del rischio aiuta i team a concentrare gli sforzi di bonifica sulle vulnerabilità che rappresentano la minaccia effettiva maggiore.
Rendicontazione di conformità
Modelli di report personalizzati e tracce di audit aiutano i responsabili della conformità a dimostrare i miglioramenti della postura di sicurezza e a soddisfare i requisiti normativi.
RESTful API
Un'API REST completa consente l'integrazione con pipeline CI/CD e strumenti SIEM, permettendo ai team DevSecOps di automatizzare il tracciamento delle vulnerabilità lungo l'SDLC.
Perché eseguire Faraday su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.