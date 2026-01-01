Distribuisci TimescaleDB con installazione in un clic.
Database di serie temporali basato su PostgreSQL â€” che combina la familiaritÃ di SQL con la scalabilitÃ e la velocitÃ di un TSDB appositamente costruito.
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Cosa puoi costruire con TimescaleDB
TimescaleDB estende PostgreSQL con funzionalitÃ native per serie temporali, includendo hypertables, partizionamento automatico, aggregazioni continue e compressione avanzata, il tutto sulla base del motore SQL che i team giÃ conoscono. PoichÃ© Ã¨ PostgreSQL alla base, ogni driver, ORM, strumento BI ed estensione esistente â€” inclusi PostGIS e pg_vector â€” continua a funzionare senza modifiche.
L'auto-hosting di TimescaleDB sul tuo VPS mantiene telemetria ad alto volume, flussi di sensori IoT e dati finanziari tick sotto il tuo controllo, senza prezzi per datapoint o costi di uscita. L'immagine HA include Patroni e comuni strumenti PostgreSQL, offrendoti una base pronta per la produzione per carichi di lavoro di metriche, monitoraggio e analisi.
FunzionalitÃ principali di TimescaleDB
Hypertables
Partiziona automaticamente i dati di serie temporali in blocchi per inserimenti e query veloci su scala di miliardi di righe, senza modificare il modo in cui scrivi SQL.
Compressione nativa
La compressione orientata alle colonne riduce tipicamente i dati storici di oltre il 90%, tagliando i costi di archiviazione e mantenendo le righe recenti veloci da aggiornare e interrogare.
Aggregati continui
I rollup materializzati si aggiornano in modo incrementale in background, quindi le dashboard su mesi o anni di dati grezzi mantengono una reattivitÃ inferiore al secondo.
Piena compatibilitÃ PostgreSQL
Funziona con ogni client PostgreSQL, ORM ed estensione â€” inclusi PostGIS per i dati geospaziali e pg_vector per gli embedding AI â€” senza alcuno sforzo di migrazione.
Politiche di conservazione dei dati
Elimina o ricampiona automaticamente i vecchi blocchi secondo una pianificazione, mantenendo i dati attivi su storage veloce e soddisfacendo i requisiti di conservazione della conformitÃ .
PerchÃ© eseguire TimescaleDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .