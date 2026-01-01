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Servizio di condivisione segreta crittografato per l'invio di password e dati sensibili tramite link monouso autodistruggenti.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Yopass

Yopass Ã¨ un servizio open-source di condivisione di segreti crittografati che ti permette di condividere in modo sicuro password, token e file sensibili senza lasciarli in thread di email, log di chat o ticket di supporto. I segreti vengono crittografati nel browser usando OpenPGP prima di essere inviati al server â€” la chiave di decrittografia non raggiunge mai il server, quindi nemmeno l'host puÃ² leggere i tuoi segreti. Ogni segreto ottiene un URL unico e monouso che si autodistrugge automaticamente dopo essere stato visualizzato o dopo un periodo di scadenza configurabile.

L'auto-hosting di Yopass sul tuo VPS offre alla tua organizzazione un canale privato e verificabile per la condivisione di credenziali e dati di configurazione sensibili. Non ci sono account da gestire, nessun tracciamento e nessun archivio in chiaro â€” solo un'interfaccia pulita per scambiare in sicurezza i segreti all'interno dei team o con parti esterne.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Yopass

Crittografia end-to-end

I segreti vengono crittografati nel browser utilizzando OpenPGP prima della trasmissione, garantendo che il server non abbia mai accesso ai dati in chiaro.

Collegamenti una tantum

Ogni segreto genera un URL unico che viene distrutto permanentemente dopo la prima visualizzazione, impedendo il riaccesso non autorizzato.

Scadenza configurabile

Imposta i segreti in modo che scadano automaticamente dopo ore, giorni o settimane, cosÃ¬ i link dimenticati non potranno essere usati per recuperare dati sensibili obsoleti.

Protezione password personalizzata

Aggiungi una frase d'accesso opzionale a un segreto per un ulteriore livello di protezione oltre al link monouso stesso.

Condivisione file

Carica e condividi file crittografati insieme a segreti di testo, con crittografia in streaming che mantiene i contenuti dei file privati end-to-end.

Non sono richiesti account

I destinatari accedono ai segreti tramite un link diretto senza login, facilitando la condivisione delle credenziali con appaltatori esterni o clienti.

PerchÃ© eseguire Yopass su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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