Distribuisci YaCy con un click.
Motore di ricerca web autogestito e peer-to-peer che indicizza e ricerca il web senza server centrali o tracciamento.
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Cosa puoi costruire con YaCy
YaCy Ã¨ un motore di ricerca web completamente distribuito, peer-to-peer, che funziona interamente sul tuo server. A differenza di Google o Bing, non esiste un'autoritÃ centrale che controlla i risultati di ricerca â€” ogni istanza di YaCy esegue la scansione e indicizza il web in modo indipendente, connettendosi a un indice globale condiviso mantenuto da migliaia di altri peer YaCy. Le query di ricerca vengono sottoposte ad hashing prima di essere condivise con i peer, mantenendo le ricerche private per impostazione predefinita.
L'auto-hosting di YaCy ti offre un'appliance di ricerca privata senza tracciamento, nessuna influenza pubblicitaria sui ranking e nessun log di query inviato a terze parti. Funziona anche come motore di ricerca intranet, indicizzando risorse HTTP, FTP e SMB su una rete locale senza connettivitÃ internet.
FunzionalitÃ principali di YaCy
Indice Peer-to-peer
Ogni nodo YaCy si unisce a un indice distribuito globale, condividendo le pagine scansionate con i peer e ricevendo risultati in cambio â€” nessun server centrale Ã¨ richiesto.
Web crawler integrato
Pianificazioni di scansione configurabili e controlli di profonditÃ per indicizzare continuamente i domini e mantenere i tuoi risultati di ricerca locali aggiornati e pertinenti.
Ricerca incentrata sulla privacy
Le query di ricerca vengono sottoposte ad hashing prima di essere condivise con la rete P2P, impedendo a qualsiasi peer di identificare ciÃ² che hai cercato.
ModalitÃ di ricerca intranet
Indicizza e cerca risorse HTTP, FTP e SMB interne su una rete locale senza esporre alcun dato a internet pubblico.
API REST scriptabile
Ogni funzione amministrativa Ã¨ accessibile tramite endpoint REST XML e JSON, consentendo l'automazione e integrazioni personalizzate del portale di ricerca.
PerchÃ© eseguire YaCy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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