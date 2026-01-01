Distribuisci NSQ con installazione in un click.
Piattaforma di messaggistica distribuita in tempo reale progettata per la tolleranza agli errori e lo streaming ad alta velocità su larga scala.
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Cosa puoi costruire con NSQ
NSQ è una piattaforma di messaggistica distribuita in tempo reale originariamente creata da Bitly per gestire miliardi di messaggi al giorno. A differenza dei broker tradizionali, NSQ funziona come un cluster decentralizzato di piccoli demoni — non c'è un singolo broker che faccia da collo di bottiglia, nessun nodo master e nessuno stato condiviso — quindi produttori e consumatori possono scalare orizzontalmente senza riconfigurazione.
L'auto-hosting di NSQ sul tuo VPS mantiene flussi di eventi ad alto volume, telemetria e pipeline di lavori asincroni all'interno della tua infrastruttura senza costi per messaggio e senza limitazioni del servizio gestito. L'amministrazione web inclusa offre visibilità in tempo reale su argomenti, canali e tassi di messaggi, mentre il servizio di scoperta lookupd elimina la necessità di indirizzi broker hardcoded in tutta la tua flotta.
Funzionalità principali di NSQ
Topologia decentralizzata
Esegui i daemon nsqd co-locati con i produttori e usa nsqlookupd per la scoperta — nessun singolo punto di errore e nessun broker centrale che limiti la produttività.
Consegna almeno una volta
Le code di messaggi persistenti con overflow su disco garantiscono che i messaggi sopravvivano alle interruzioni dei consumatori e al traffico a raffica senza perdere eventi.
Canale fan-out
Argomenti trasmessi a più canali indipendenti, permettendo a diversi gruppi di consumatori di elaborare lo stesso flusso di eventi in parallelo senza coordinamento.
UI amministrativa in tempo reale
La dashboard nsqadmin basata su browser visualizza le frequenze dei messaggi in tempo reale, la profondità per canale e le statistiche per nodo, così puoi risolvere i problemi dei flussi senza strumenti CLI.
Client HTTP e TCP
Librerie client native in Go, Python, Java, Node.js e altro ancora, più una semplice API HTTP per la pubblicazione — integra da qualsiasi linguaggio senza un protocollo personalizzato.
Perché eseguire NSQ su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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