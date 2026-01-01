NSQ è una piattaforma di messaggistica distribuita in tempo reale originariamente creata da Bitly per gestire miliardi di messaggi al giorno. A differenza dei broker tradizionali, NSQ funziona come un cluster decentralizzato di piccoli demoni — non c'è un singolo broker che faccia da collo di bottiglia, nessun nodo master e nessuno stato condiviso — quindi produttori e consumatori possono scalare orizzontalmente senza riconfigurazione.

L'auto-hosting di NSQ sul tuo VPS mantiene flussi di eventi ad alto volume, telemetria e pipeline di lavori asincroni all'interno della tua infrastruttura senza costi per messaggio e senza limitazioni del servizio gestito. L'amministrazione web inclusa offre visibilità in tempo reale su argomenti, canali e tassi di messaggi, mentre il servizio di scoperta lookupd elimina la necessità di indirizzi broker hardcoded in tutta la tua flotta.