Distribuisci FlareSolverr con un clic.
Server proxy che aggira automaticamente la protezione Cloudflare e DDoS-GUARD per il web scraping e gli strumenti di automazione dei media.
Scegli un piano VPS per FlareSolverr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con FlareSolverr
FlareSolverr Ã¨ un server proxy specializzato che utilizza Chromium headless per risolvere automaticamente le sfide JavaScript, i CAPTCHA e altri meccanismi di protezione anti-bot imposti da Cloudflare e DDoS-GUARD. Espone una semplice API HTTP che strumenti come Jackett e Prowlarr utilizzano per accedere a siti protetti senza intervento manuale.
L'auto-hosting di FlareSolverr sul tuo VPS garantisce risorse dedicate per le operazioni del browser headless, disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il tuo stack di automazione multimediale e migliori tassi di successo per le sfide Cloudflare rispetto agli IP residenziali che hanno maggiori probabilitÃ di essere segnalati o limitati.
FunzionalitÃ principali di FlareSolverr
Cloudflare Bypass
Risolve automaticamente le sfide JS di Cloudflare e i controlli di integritÃ del browser in modo che gli strumenti a valle possano accedere ai siti protetti senza gestione manuale.
Semplici API HTTP
Espone un semplice endpoint REST che qualsiasi applicazione puÃ² chiamare per instradare le richieste attraverso il proxy di risoluzione delle sfide con il minimo sforzo di integrazione.
Gestione sessione
Mantiene sessioni del browser persistenti con l'archiviazione dei cookie, in modo che le richieste ripetute allo stesso sito evitino di risolvere le sfide inutilmente.
Headless Chromium
Utilizza un motore browser reale per risolvere le sfide che bloccano i client HTTP di base, ottenendo tassi di successo piÃ¹ elevati contro i moderni sistemi di rilevamento bot.
arr Stack Compatibile
Supportato nativamente da Jackett, Prowlarr e altri strumenti di automazione multimediale come opzione proxy di prima classe per gli indicizzatori protetti da Cloudflare.
PerchÃ© eseguire FlareSolverr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .