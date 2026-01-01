Client webmail IMAP basato su browser con un'interfaccia simile a quella desktop per leggere, scrivere e organizzare le email.
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Cosa puoi costruire con Roundcube
Roundcube Ã¨ un client webmail open-source di lunga data, utilizzato da provider di hosting, universitÃ e self-hoster per fornire a qualsiasi casella di posta IMAP un'interfaccia web veloce e moderna. Si connette ai tuoi server IMAP e SMTP esistenti â€” non Ã¨ un server di posta in sÃ© â€” il che significa che mantieni il tuo attuale provider di caselle di posta ottenendo al contempo un front-end raffinato e personalizzabile con gestione delle cartelle drag-and-drop, conversazioni in thread, contatti e un sistema di plugin.
L'auto-hosting di Roundcube sul tuo VPS mantiene le sessioni webmail, le rubriche e le preferenze utente su un'infrastruttura che controlli, lontano da servizi webmail di terze parti che profilano il traffico o limitano le funzionalitÃ dell'account.
FunzionalitÃ principali di Roundcube
Client webmail IMAP
Si connette a qualsiasi server IMAP e SMTP, cosÃ¬ puoi usare Roundcube come front-end per una casella di posta esistente senza migrare gli account.
Skin reattiva ed elastica
L'interfaccia Elastic predefinita si adatta agli schermi di desktop, tablet e telefoni, offrendo un'esperienza nativa su tutti i dispositivi.
Rubrica integrata
Gestisci contatti personali e condivisi, gruppi di contatti e directory LDAP insieme ai tuoi messaggi senza uscire dalla casella di posta.
Ecosistema di plugin
Estendi la funzionalitÃ con plugin per i filtri managesieve, l'autenticazione a due fattori, i calendari, la crittografia e altro ancora.
Conversazioni a thread
Raggruppa i messaggi correlati in thread di conversazione con ricerca full-text e filtri rapidi per mantenere gestibili le caselle di posta affollate.
Supporto multi lingua
Viene fornito con traduzioni in oltre 70 lingue e supporta le preferenze di lingua e fuso orario per utente, di serie.
PerchÃ© eseguire Roundcube su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .