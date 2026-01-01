Spice Ã¨ un runtime di infrastruttura dati e AI open source che combina query SQL federate, ricerca vettoriale e inferenza LLM in un singolo processo Rust. Costruito su Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, si connette a decine di fonti â€” Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e altro ancora â€” e materializza i dati "caldi" localmente per analisi in meno di un secondo accanto alla tua applicazione.

L'auto-hosting di Spice sul tuo VPS offre agli agenti AI e alle pipeline RAG un singolo endpoint SQL e HTTP su dati federati senza costi cloud per query o l'invio di record sensibili a un servizio gestito. Dataset, accelerazioni, embedding e modelli sono tutti dichiarati in un singolo manifest spicepod.yaml.