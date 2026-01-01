Distribuisci Spice AI con installazione in un click.
Motore portatile di query SQL, ricerca e inferenza LLM, basato su Rust, per agenti AI basati sui dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Spice AI
Spice Ã¨ un runtime di infrastruttura dati e AI open source che combina query SQL federate, ricerca vettoriale e inferenza LLM in un singolo processo Rust. Costruito su Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, si connette a decine di fonti â€” Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e altro ancora â€” e materializza i dati "caldi" localmente per analisi in meno di un secondo accanto alla tua applicazione.
L'auto-hosting di Spice sul tuo VPS offre agli agenti AI e alle pipeline RAG un singolo endpoint SQL e HTTP su dati federati senza costi cloud per query o l'invio di record sensibili a un servizio gestito. Dataset, accelerazioni, embedding e modelli sono tutti dichiarati in un singolo manifest spicepod.yaml.
FunzionalitÃ principali di Spice AI
Motore SQL federato
Interroga Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks e decine di altre fonti insieme attraverso un singolo endpoint SQL basato su Apache DataFusion.
Accelerazione dati locale
Materializza dataset ad alta frequenza in Arrow, DuckDB o SQLite accanto alla tua applicazione per servire query analitiche con latenza di millisecondi.
Inferenza LLM integrata
Esegui modelli di chat e di embedding open-weight tramite un'API HTTP compatibile con OpenAI direttamente all'interno del runtime, senza la necessitÃ di un server di modelli separato.
Ricerca AI e RAG
Combina la ricerca di similaritÃ vettoriale con i filtri SQL in un'unica query per alimentare la generazione aumentata dal recupero basata sui tuoi dati operativi in tempo reale.
Arrow Flight gRPC
Esegui lo streaming di grandi set di risultati ai client di analisi con Apache Arrow zero-copy su Flight per un accesso ai dati ad alto throughput insieme all'API REST.
Spicepods dichiarative
Definisci set di dati, accelerazioni, modelli e pianificazioni di aggiornamento in un singolo manifesto YAML che Ã¨ controllabile tramite versione e riproducibile tra gli ambienti.
PerchÃ© eseguire Spice AI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .