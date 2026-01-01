Distribuisci ora con installazione in un clic.
Monitoraggio Docker e Kubernetes a zero configurazione con stato dei container, controlli degli endpoint, certificati e una pagina di stato pubblica.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Maintenant
Maintenant Ã¨ uno strumento di monitoraggio unificato open-source che sostituisce contemporaneamente diversi strumenti self-hosted. Basta rilasciare un singolo container e rileva automaticamente ogni carico di lavoro sul tuo host, monitorando lo stato dei container, l'utilizzo delle risorse, gli endpoint HTTP e TCP, i certificati TLS, gli aggiornamenti delle immagini e i rischi di sicurezza della rete da un'unica dashboard basata su Go.
Progettato per self-hoster e piccoli team, Maintenant viene fornito come un singolo binario supportato da SQLite, senza la necessitÃ di un database esterno o di un log shipper. Viene fornito deliberatamente senza autenticazione integrata ed Ã¨ destinato a trovarsi dietro il tuo proxy inverso esistente, in modo da mantenere un unico livello di identitÃ su tutto il tuo stack, possedendo ogni metrica, riga di log e avviso senza prezzi per host o per metrica.
FunzionalitÃ principali di Maintenant
Container auto-discovery
Rileva ogni container Docker e carico di lavoro Kubernetes nel momento in cui si avvia, con cambiamenti di stato, loop di riavvio e streaming dei log inclusi.
Controlli di endpoint e heartbeat
Definisce monitor heartbeat HTTP, TCP e cron tramite etichette Docker con soglie di errore e ripristino configurabili.
Monitoraggio certificati TLS
Importa automaticamente i certificati da endpoint HTTPS monitorati e avvisa a 30, 14, 7, 3 e 1 giorno prima della scadenza.
Metriche delle risorse
Visualizza in tempo reale CPU, memoria, rete e I/O del disco per container, con avvisi di soglia filtrati per ridurre il rumore.
Aggiorna l'intelligenza
Scansiona i registri OCI per confrontare i digest delle immagini, cosÃ¬ sai esattamente quali carichi di lavoro hanno versioni piÃ¹ recenti in attesa.
Pagina di stato pubblica
Aggrega la gravitÃ del monitoraggio in una pagina di stato in tempo reale alimentata da eventi server-sent per clienti e colleghi.
PerchÃ© eseguire Maintenant su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .