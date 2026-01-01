Distribuisci Neko con installazione in un click.
Browser virtuale auto-ospitato che trasmette in streaming una sessione condivisa a piÃ¹ utenti in tempo reale tramite WebRTC.
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Cosa puoi costruire con Neko
Neko Ã¨ un browser virtuale self-hosted che trasmette una sessione browser live tramite WebRTC in modo che piÃ¹ utenti possano visualizzarla e controllarla contemporaneamente. Originariamente creato per sessioni di visione di gruppo, Ã¨ cresciuto fino a diventare una versatile piattaforma browser remota che supporta Firefox, Chromium e altri motori con archiviazione persistente del profilo.
Ospitare Neko in modalitÃ self-hosted sul tuo VPS ti dÃ il controllo su chi puÃ² accedere alla sessione, mantiene privato il tuo IP di casa e fornisce la larghezza di banda di upload necessaria per trasmettere in streaming fluidamente a ogni spettatore connesso senza fare affidamento su servizi di condivisione schermo di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Neko
Streaming WebRTC in tempo reale
Lo streaming a latenza ultra-bassa rende l'interazione con il browser remoto reattiva come la navigazione locale, anche per piÃ¹ spettatori simultanei.
Controllo Multi-utente
PiÃ¹ utenti possono condividere il controllo del cursore e l'input da tastiera nella stessa sessione, con indicatori visivi che mostrano la posizione del cursore di ogni partecipante.
Accesso basato sui ruoli
I ruoli di amministratore e membro ti consentono di concedere o revocare il controllo al volo, mantenendo le operazioni sensibili protette e consentendo la navigazione collaborativa.
Profilo Browser Persistente
Le impostazioni del browser, i segnalibri e i dati della sessione sono archiviati in un volume denominato, in modo che il tuo browser virtuale riprenda esattamente da dove aveva interrotto dopo i riavvii.
Motori browser flessibili
Scegli tra Firefox, Chromium, ungoogled-chromium e altre varianti per soddisfare le tue esigenze di privacy, compatibilitÃ o funzionalitÃ .
PerchÃ© eseguire Neko su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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