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Browser virtuale auto-ospitato che trasmette in streaming una sessione condivisa a piÃ¹ utenti in tempo reale tramite WebRTC.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Neko

Neko Ã¨ un browser virtuale self-hosted che trasmette una sessione browser live tramite WebRTC in modo che piÃ¹ utenti possano visualizzarla e controllarla contemporaneamente. Originariamente creato per sessioni di visione di gruppo, Ã¨ cresciuto fino a diventare una versatile piattaforma browser remota che supporta Firefox, Chromium e altri motori con archiviazione persistente del profilo.

Ospitare Neko in modalitÃ  self-hosted sul tuo VPS ti dÃ  il controllo su chi puÃ² accedere alla sessione, mantiene privato il tuo IP di casa e fornisce la larghezza di banda di upload necessaria per trasmettere in streaming fluidamente a ogni spettatore connesso senza fare affidamento su servizi di condivisione schermo di terze parti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Neko

Streaming WebRTC in tempo reale

Lo streaming a latenza ultra-bassa rende l'interazione con il browser remoto reattiva come la navigazione locale, anche per piÃ¹ spettatori simultanei.

Controllo Multi-utente

PiÃ¹ utenti possono condividere il controllo del cursore e l'input da tastiera nella stessa sessione, con indicatori visivi che mostrano la posizione del cursore di ogni partecipante.

Accesso basato sui ruoli

I ruoli di amministratore e membro ti consentono di concedere o revocare il controllo al volo, mantenendo le operazioni sensibili protette e consentendo la navigazione collaborativa.

Profilo Browser Persistente

Le impostazioni del browser, i segnalibri e i dati della sessione sono archiviati in un volume denominato, in modo che il tuo browser virtuale riprenda esattamente da dove aveva interrotto dopo i riavvii.

Motori browser flessibili

Scegli tra Firefox, Chromium, ungoogled-chromium e altre varianti per soddisfare le tue esigenze di privacy, compatibilitÃ  o funzionalitÃ .

PerchÃ© eseguire Neko su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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