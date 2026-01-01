Ollama Ã¨ il principale framework open-source per eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni localmente, supportando Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek e oltre 100 altri senza dipendenze dal cloud. Gestisce automaticamente la quantizzazione del modello, l'accelerazione GPU e la gestione della memoria, esponendo un'API REST compatibile con il formato OpenAI in modo che gli strumenti e le integrazioni esistenti funzionino senza modifiche.

L'auto-hosting di Ollama sul tuo VPS elimina i costi per token, rimuove i limiti di frequenza e assicura che ogni prompt e risposta rimanga sulla tua infrastruttura. Ãˆ il backend ideale per i team che sviluppano applicazioni basate sull'AI o per chiunque abbia bisogno di un'inferenza del modello linguistico privata e sempre attiva.