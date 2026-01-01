Distribuisci Ollama con installazione in un click.
Esegui modelli linguistici di grandi dimensioni open source sul tuo VPS senza costi API e con completa privacy dei dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Ollama
Ollama Ã¨ il principale framework open-source per eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni localmente, supportando Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek e oltre 100 altri senza dipendenze dal cloud. Gestisce automaticamente la quantizzazione del modello, l'accelerazione GPU e la gestione della memoria, esponendo un'API REST compatibile con il formato OpenAI in modo che gli strumenti e le integrazioni esistenti funzionino senza modifiche.
L'auto-hosting di Ollama sul tuo VPS elimina i costi per token, rimuove i limiti di frequenza e assicura che ogni prompt e risposta rimanga sulla tua infrastruttura. Ãˆ il backend ideale per i team che sviluppano applicazioni basate sull'AI o per chiunque abbia bisogno di un'inferenza del modello linguistico privata e sempre attiva.
FunzionalitÃ principali di Ollama
Oltre 100 modelli aperti
Scarica ed esegui Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 e decine di altri con un solo comando.
API compatibile con OpenAI
L'API REST integrabile consente a strumenti, SDK e integrazioni esistenti di connettersi a Ollama senza modifiche al codice.
Accelerazione GPU
Il supporto automatico per NVIDIA CUDA e Apple Metal velocizza notevolmente l'inferenza rispetto alle configurazioni solo CPU.
Supporto Multimodale
Esegui modelli di visione come LLaVA per elaborare sia immagini che testo nella stessa conversazione.
File modello personalizzati
Crea modelli personalizzati con prompt di sistema, impostazioni di temperatura e parametri personalizzati utilizzando i Modelfile.
PerchÃ© eseguire Ollama su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .