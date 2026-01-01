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Piattaforma open-source per il tracciamento degli errori e il monitoraggio delle prestazioni, pienamente compatibile con gli SDK di Sentry â€” un'alternativa leggera e self-hosted.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con GlitchTip

GlitchTip Ã¨ una piattaforma open-source di tracciamento degli errori e monitoraggio delle prestazioni che si propone come sostituto diretto di Sentry. Ogni SDK ufficiale di Sentry â€” per JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobile e altro ancora â€” funziona senza modifiche, semplicemente puntandolo al tuo DSN di GlitchTip. La piattaforma cattura eccezioni non gestite, contesto breadcrumb, source map e tracciamento delle release con lo stesso flusso di lavoro e gli stessi schemi UI che gli sviluppatori giÃ  conoscono da Sentry.

L'auto-hosting di GlitchTip sul tuo VPS ti offre tutto il flusso di lavoro di tracciamento degli errori che otterresti da Sentry SaaS â€” ma con una frazione dell'impronta di risorse e senza quote per evento. La modalitÃ  all-in-one a singolo container gestisce l'ingestione, l'interfaccia utente web e l'elaborazione in background senza servizi worker separati.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di GlitchTip

API compatibile con Sentry

Sostituzione drop-in per Sentry â€” ogni SDK ufficiale di Sentry funziona senza modifiche puntandolo al tuo DSN di GlitchTip, nessuna riscrittura del codice richiesta.

Cattura e raggruppamento degli errori

Il raggruppamento intelligente di eccezioni simili tramite l'impronta digitale dello stack trace elimina il rumore duplicato, facendo emergere ogni problema unico una sola volta con la cronologia completa degli eventi.

Mappe sorgente e rilasci

Carica le mappe sorgente JavaScript per le build di produzione e tagga le release in modo che gli stack trace si risolvano alle linee sorgente originali e il tracciamento delle regressioni funzioni immediatamente.

Performance e uptime

Il monitoraggio opzionale delle prestazioni delle transazioni e i controlli di uptime integrano il tracciamento degli errori con profili di tempo di risposta e sonde di integritÃ  esterne.

Invia notifiche

Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook generico e avvisi via email si attivano in caso di prima occorrenza, regressione e superamento della soglia per ogni progetto.

Team e definizione dell'ambito del progetto

Organizza gli errori per progetto e team con permessi di ruolo per utente, in modo che i gruppi frontend, backend e mobile vedano solo i propri flussi di eccezioni.

PerchÃ© eseguire GlitchTip su Hostinger

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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