Distribuisci Polaris con installazione in un click.
Server di streaming musicale leggero, alimentato da Rust, che mette la tua collezione personale su ogni dispositivo che possiedi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Polaris
Polaris Ã¨ un server di streaming musicale open-source scritto in Rust, creato per rendere disponibile una libreria musicale personale da qualsiasi browser o dispositivo mobile con hardware minimo. Il core di Rust mantiene l'utilizzo della memoria e il carico della CPU sufficientemente bassi da funzionare comodamente su piani VPS entry-level, indicizzando senza problemi librerie con decine di migliaia di tracce in formati FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF.
L'auto-hosting di Polaris mantiene ogni album, rip e download di Bandcamp sotto il tuo controllo, senza costi mensili, senza rotazione del catalogo e senza dati di ascolto venduti a terzi. La prima persona che apre l'interfaccia utente web completa una breve procedura guidata di configurazione che associa il percorso della libreria a un account amministratore, in modo che le credenziali iniziali non appaiano mai nei log o nel template di deployment.
FunzionalitÃ principali di Polaris
Prestazioni di Rust
L'implementazione nativa Rust mantiene basso l'utilizzo di memoria e CPU, in modo che una grande libreria venga trasmessa fluidamente anche sui piani VPS piÃ¹ piccoli.
Supporto per formati senza perdita
Riproduce in streaming FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF alla qualitÃ originale senza ricodifica forzata dei tuoi master.
Procedura guidata di configurazione iniziale
Un flusso di benvenuto guidato abbina la tua cartella musicale a un account amministratore al primo caricamento, senza credenziali predefinite hardcoded nell'immagine.
Playlist multi-utente
Ogni membro della famiglia ottiene il proprio account, le playlist e la cronologia di ascolto senza incrociare le librerie su un server condiviso.
API compatibile con Subsonic
Espone un'API compatibile con Subsonic in modo che decine di client iOS, Android e desktop della community possano connettersi senza un'app proprietaria.
Gestione tramite browser
L'intera configurazione â€” utenti, punti di montaggio, DDNS, regole per le copertine degli album â€” Ã¨ modificabile dall'interfaccia utente web senza accedere al container tramite shell.
PerchÃ© eseguire Polaris su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .