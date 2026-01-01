Distribuisci MapStore con installazione in un click.
Framework WebGIS open-source per la creazione di mappe interattive, dashboard e geostorie 3D da qualsiasi fonte di dati.
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Cosa puoi costruire con MapStore
MapStore Ã¨ un prodotto WebGIS open-source sviluppato da GeoSolutions che consente ai team di creare, salvare e condividere mappe interattive, dashboard e geostorie immersive nel browser. Supporta l'intera suite di standard OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) e si integra nativamente con GeoServer, MapServer, i servizi ArcGIS REST e qualsiasi backend geospaziale conforme agli standard.
Basato su OpenLayers, Leaflet e CesiumJS, MapStore unifica visualizzatori 2D e 3D, una ricca tabella attributi, widget di grafici e un gestore di contesti per adattare le applicazioni cartografiche a diversi gruppi di utenti. L'auto-hosting su un VPS dedicato mantiene i livelli proprietari, le mappe di base e le analisi sotto il tuo controllo, evitando i costi per utente delle piattaforme GIS ospitate.
FunzionalitÃ principali di MapStore
Mappe e dashboard
Componi mappe 2D interattive e dashboard di dati con grafici, contatori e widget di testo che si aggiornano da livelli WMS, WFS e WPS live.
3D GeoStories
Crea geostorie narrative con scene 3D basate su CesiumJS, animazioni fly-to e media incorporati per comunicare dati spaziali a un pubblico non GIS.
Standard OGC
Il supporto nativo per WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW e 3D Tiles collega MapStore a GeoServer, MapServer e a qualsiasi servizio geospaziale conforme.
Gestore di contesto
Configura contesti applicativi che espongono barre degli strumenti, plugin e livelli personalizzati a gruppi di utenti specifici senza biforcare la codebase.
Integrazione catalogo
Cerca e importa layer da cataloghi CSW, WMS, WMTS, TMS e ArcGIS REST direttamente all'interno del compositore di mappe, accelerando la scoperta dei dati.
Tabella attributi
Interroga, filtra e modifica gli attributi delle caratteristiche vettoriali con una tabella in stile foglio di calcolo che si sincronizza in tempo reale con la simbologia e le selezioni della mappa.
PerchÃ© eseguire MapStore su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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