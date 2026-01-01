MapStore Ã¨ un prodotto WebGIS open-source sviluppato da GeoSolutions che consente ai team di creare, salvare e condividere mappe interattive, dashboard e geostorie immersive nel browser. Supporta l'intera suite di standard OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) e si integra nativamente con GeoServer, MapServer, i servizi ArcGIS REST e qualsiasi backend geospaziale conforme agli standard.

Basato su OpenLayers, Leaflet e CesiumJS, MapStore unifica visualizzatori 2D e 3D, una ricca tabella attributi, widget di grafici e un gestore di contesti per adattare le applicazioni cartografiche a diversi gruppi di utenti. L'auto-hosting su un VPS dedicato mantiene i livelli proprietari, le mappe di base e le analisi sotto il tuo controllo, evitando i costi per utente delle piattaforme GIS ospitate.