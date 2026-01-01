Distribuisci MeshCentral con installazione in un click.
Piattaforma di monitoraggio e gestione remota auto-ospitata per desktop, server e dispositivi IoT tramite la rete locale o internet.
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Cosa puoi costruire con MeshCentral
MeshCentral Ã¨ una piattaforma completa di monitoraggio e gestione remota open-source che ti consente di prendere il controllo di desktop remoti, eseguire shell, trasferire file e ispezionare la telemetria dei dispositivi su macchine Windows, macOS, Linux e FreeBSD da un'unica console web. Agenti leggeri vengono eseguiti su ogni dispositivo gestito e si connettono in uscita al tuo server MeshCentral, in modo da poterli raggiungere attraverso firewall e NAT senza tunnel VPN.
L'auto-hosting di MeshCentral sul tuo VPS ti offre un'alternativa privata a TeamViewer o AnyDesk senza costi per postazione, senza limiti di larghezza di banda e senza accesso di terze parti alle tue sessioni remote. La piattaforma Ã¨ la tecnologia di base dietro Tactical RMM ed Ã¨ implementata da negozi IT, MSP e laboratori domestici per gestire qualsiasi cosa, da una manciata di dispositivi personali a migliaia di endpoint client.
FunzionalitÃ principali di MeshCentral
Desktop remoto e shell
Gestisci macchine Windows, macOS, Linux e FreeBSD tramite una veloce interfaccia desktop remoto, shell e trasferimento file basata sul web â€” nessuna installazione client richiesta.
Agente leggero
Piccoli agenti nativi si connettono in uscita da ogni dispositivo, quindi MeshCentral funziona attraverso firewall e NAT senza tunnel VPN o porte in entrata aperte sugli host gestiti.
Gruppi di dispositivi e criteri
Organizza gli endpoint in gruppi mesh con permessi basati sui ruoli, attivitÃ pianificate e azioni di massa, in modo che le grandi flotte rimangano gestibili.
Autenticazione a due fattori
TOTP, WebAuthn e 2FA via email integrati mantengono la console di amministrazione al sicuro anche se esposta a internet pubblico.
Registrazione e verifica della sessione
La registrazione opzionale delle sessioni desktop remoto piÃ¹ un registro di audit dettagliato consente di rivedere ogni azione effettuata da ogni amministratore.
API REST e WebSocket
API complete ti consentono di automatizzare la gestione dei dispositivi, di integrare con strumenti di ticketing o di basarti su MeshCentral come base per un RMM personalizzato.
PerchÃ© eseguire MeshCentral su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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