Distribuisci Scoold con installazione in un clic.
Piattaforma di domande e risposte auto-ospitata in stile Stack Overflow per team, aule e la condivisione interna della conoscenza.
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Cosa puoi costruire con Scoold
Scoold Ã¨ una piattaforma open-source di Q&A e condivisione della conoscenza ispirata a Stack Overflow, progettata appositamente per team, scuole e organizzazioni che necessitano di un luogo strutturato per acquisire domande, risposte e conoscenza collettiva. Il frontend Spring Boot a singolo JAR Ã¨ abbinato al backend Para, che gestisce autenticazione, ricerca e persistenza e viene fornito in bundle in questa distribuzione con un database H2 integrato pronto all'uso al primo avvio.
L'auto-hosting di Scoold mantiene ogni domanda, risposta, voto e identitÃ utente sul tuo VPS personale invece di un servizio Q&A SaaS di terze parti. Non ci sono costi per utente, nessun lock-in del fornitore sulla tua base di conoscenza, e la licenza Apache 2.0 ti consente di personalizzare regole di voto, badge, spazi e provider di autenticazione per adattarli al modo in cui il tuo team lavora realmente.
FunzionalitÃ principali di Scoold
Stack Overflow flusso di lavoro
Voti, risposte accettate, reputazione, badge e tag offrono ai contributori lo stesso familiare flusso di domande e risposte della versione pubblica di Stack Overflow, senza alcuna curva di apprendimento per i nuovi membri del team.
Spazi per team
Raggruppa domande e utenti in Spazi isolati in modo che ingegneria, supporto e risorse umane possano condividere una singola installazione di Scoold senza che i loro contenuti si mescolino tra loro.
Backend Para in bundle
Il server applicativo Para viene distribuito insieme a Scoold e auto-inizializzato al primo avvio, quindi autenticazione, ricerca e archiviazione funzionano immediatamente senza alcuna configurazione separata.
Accesso Social e LDAP
Accedi con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP o email e password â€” scegli i provider di identitÃ che la tua organizzazione giÃ utilizza senza scrivere codice di autenticazione personalizzato.
Markdown e blocchi di codice
Il markdown in stile GitHub con blocchi di codice evidenziati sintatticamente, tabelle, elenchi di attivitÃ ed emoji rende Scoold una soluzione naturale per i team di ingegneria che documentano problemi e soluzioni tecniche.
REST API e webhooks
Un'interfaccia REST OpenAPI 3.0 e webhook firmati ti permettono di creare script per la reportistica, importare contenuti Q&A legacy e integrare Scoold in chat, Zapier o nella tua automazione.
PerchÃ© eseguire Scoold su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .