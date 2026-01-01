Scoold Ã¨ una piattaforma open-source di Q&A e condivisione della conoscenza ispirata a Stack Overflow, progettata appositamente per team, scuole e organizzazioni che necessitano di un luogo strutturato per acquisire domande, risposte e conoscenza collettiva. Il frontend Spring Boot a singolo JAR Ã¨ abbinato al backend Para, che gestisce autenticazione, ricerca e persistenza e viene fornito in bundle in questa distribuzione con un database H2 integrato pronto all'uso al primo avvio.

L'auto-hosting di Scoold mantiene ogni domanda, risposta, voto e identitÃ utente sul tuo VPS personale invece di un servizio Q&A SaaS di terze parti. Non ci sono costi per utente, nessun lock-in del fornitore sulla tua base di conoscenza, e la licenza Apache 2.0 ti consente di personalizzare regole di voto, badge, spazi e provider di autenticazione per adattarli al modo in cui il tuo team lavora realmente.