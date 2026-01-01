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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Scoold

Scoold Ã¨ una piattaforma open-source di Q&A e condivisione della conoscenza ispirata a Stack Overflow, progettata appositamente per team, scuole e organizzazioni che necessitano di un luogo strutturato per acquisire domande, risposte e conoscenza collettiva. Il frontend Spring Boot a singolo JAR Ã¨ abbinato al backend Para, che gestisce autenticazione, ricerca e persistenza e viene fornito in bundle in questa distribuzione con un database H2 integrato pronto all'uso al primo avvio.

L'auto-hosting di Scoold mantiene ogni domanda, risposta, voto e identitÃ  utente sul tuo VPS personale invece di un servizio Q&A SaaS di terze parti. Non ci sono costi per utente, nessun lock-in del fornitore sulla tua base di conoscenza, e la licenza Apache 2.0 ti consente di personalizzare regole di voto, badge, spazi e provider di autenticazione per adattarli al modo in cui il tuo team lavora realmente.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Scoold

Stack Overflow flusso di lavoro

Voti, risposte accettate, reputazione, badge e tag offrono ai contributori lo stesso familiare flusso di domande e risposte della versione pubblica di Stack Overflow, senza alcuna curva di apprendimento per i nuovi membri del team.

Spazi per team

Raggruppa domande e utenti in Spazi isolati in modo che ingegneria, supporto e risorse umane possano condividere una singola installazione di Scoold senza che i loro contenuti si mescolino tra loro.

Backend Para in bundle

Il server applicativo Para viene distribuito insieme a Scoold e auto-inizializzato al primo avvio, quindi autenticazione, ricerca e archiviazione funzionano immediatamente senza alcuna configurazione separata.

Accesso Social e LDAP

Accedi con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP o email e password â€” scegli i provider di identitÃ  che la tua organizzazione giÃ  utilizza senza scrivere codice di autenticazione personalizzato.

Markdown e blocchi di codice

Il markdown in stile GitHub con blocchi di codice evidenziati sintatticamente, tabelle, elenchi di attivitÃ  ed emoji rende Scoold una soluzione naturale per i team di ingegneria che documentano problemi e soluzioni tecniche.

REST API e webhooks

Un'interfaccia REST OpenAPI 3.0 e webhook firmati ti permettono di creare script per la reportistica, importare contenuti Q&A legacy e integrare Scoold in chat, Zapier o nella tua automazione.

PerchÃ© eseguire Scoold su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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