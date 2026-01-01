Distribuisci Wanderer con installazione in un click.
Database di sentieri autogestito e gestore di tracce GPX per escursionisti, ciclisti e avventurieri all'aperto.
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Cosa puoi costruire con Wanderer
Wanderer Ã¨ un database di sentieri auto-ospitato e un tracker di attivitÃ all'aperto per escursionisti, ciclisti, scalatori e chiunque esplori a piedi o in bici. Carica tracce GPX, registra vette e waypoint, sfoglia profili altimetrici e visualizza tutti i tuoi sentieri su una mappa interattiva â€” sul tuo server personale senza abbonamento o condivisione di dati con terze parti.
Archiviare i tuoi sentieri privatamente su un VPS significa che i tuoi percorsi, posizioni e cronologia delle attivitÃ rimangono sotto il tuo controllo. Wanderer si integra con i servizi OpenStreetMap per la geocodifica e il routing, e il suo supporto multi-utente lo rende un pratico diario condiviso per club di sentieri, gruppi escursionistici o famiglie che esplorano la natura insieme.
FunzionalitÃ principali di Wanderer
Gestione tracce GPX
Carica e organizza file GPX da qualsiasi dispositivo GPS o app per costruire una libreria personale di percorsi e attivitÃ registrate.
Mappe interattive dei sentieri
Sfoglia tutti i tuoi percorsi su una mappa interattiva basata su OpenStreetMap con filtri per distanza, altitudine e tipo di attivitÃ .
Profili altimetrici
Visualizza grafici di elevazione dettagliati per ogni sentiero per comprendere salita, discesa e difficoltÃ del terreno prima di partire.
Registri di vetta e waypoint
Registra vette, punti di partenza dei sentieri e punti di interesse lungo i percorsi per costruire un diario di bordo personale all'aperto ricercabile.
Condivisione del percorso multi-utente
Condividi le raccolte di percorsi con i membri della famiglia o i membri del club in modo che l'intero gruppo possa accedere e contribuire a una libreria comune.
PerchÃ© eseguire Wanderer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .