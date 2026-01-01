Wanderer Ã¨ un database di sentieri auto-ospitato e un tracker di attivitÃ all'aperto per escursionisti, ciclisti, scalatori e chiunque esplori a piedi o in bici. Carica tracce GPX, registra vette e waypoint, sfoglia profili altimetrici e visualizza tutti i tuoi sentieri su una mappa interattiva â€” sul tuo server personale senza abbonamento o condivisione di dati con terze parti.

Archiviare i tuoi sentieri privatamente su un VPS significa che i tuoi percorsi, posizioni e cronologia delle attivitÃ rimangono sotto il tuo controllo. Wanderer si integra con i servizi OpenStreetMap per la geocodifica e il routing, e il suo supporto multi-utente lo rende un pratico diario condiviso per club di sentieri, gruppi escursionistici o famiglie che esplorano la natura insieme.