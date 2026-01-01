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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Wanderer

Wanderer Ã¨ un database di sentieri auto-ospitato e un tracker di attivitÃ  all'aperto per escursionisti, ciclisti, scalatori e chiunque esplori a piedi o in bici. Carica tracce GPX, registra vette e waypoint, sfoglia profili altimetrici e visualizza tutti i tuoi sentieri su una mappa interattiva â€” sul tuo server personale senza abbonamento o condivisione di dati con terze parti.

Archiviare i tuoi sentieri privatamente su un VPS significa che i tuoi percorsi, posizioni e cronologia delle attivitÃ  rimangono sotto il tuo controllo. Wanderer si integra con i servizi OpenStreetMap per la geocodifica e il routing, e il suo supporto multi-utente lo rende un pratico diario condiviso per club di sentieri, gruppi escursionistici o famiglie che esplorano la natura insieme.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Wanderer

Gestione tracce GPX

Carica e organizza file GPX da qualsiasi dispositivo GPS o app per costruire una libreria personale di percorsi e attivitÃ  registrate.

Mappe interattive dei sentieri

Sfoglia tutti i tuoi percorsi su una mappa interattiva basata su OpenStreetMap con filtri per distanza, altitudine e tipo di attivitÃ .

Profili altimetrici

Visualizza grafici di elevazione dettagliati per ogni sentiero per comprendere salita, discesa e difficoltÃ  del terreno prima di partire.

Registri di vetta e waypoint

Registra vette, punti di partenza dei sentieri e punti di interesse lungo i percorsi per costruire un diario di bordo personale all'aperto ricercabile.

Condivisione del percorso multi-utente

Condividi le raccolte di percorsi con i membri della famiglia o i membri del club in modo che l'intero gruppo possa accedere e contribuire a una libreria comune.

PerchÃ© eseguire Wanderer su Hostinger

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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