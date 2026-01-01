Distribuisci EmailEngine con 1 click.
API email auto-ospitata che collega account IMAP e SMTP e li espone come un'interfaccia REST unificata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con EmailEngine
EmailEngine Ã¨ un servizio self-hosted che si connette a caselle di posta IMAP e SMTP â€” inclusi Gmail, Outlook e qualsiasi provider standard â€” ed espone tutte le operazioni email tramite una singola API REST. Invece di scrivere codice applicativo che comunica direttamente con IMAP, gli sviluppatori registrano account email con EmailEngine e poi inviano, ricevono, cercano e sincronizzano le email tramite endpoint HTTP puliti.
Ospitare EmailEngine sul tuo VPS mantiene le credenziali dell'account email e i dati dei messaggi all'interno della tua infrastruttura. EmailEngine gestisce la riconnessione, la crittografia delle credenziali e la consegna dei webhook in modo che il codice applicativo rimanga concentrato sulla logica di business piuttosto che sulla gestione del protocollo email. Ãˆ inclusa una prova di 14 giorni; Ã¨ necessaria una licenza per l'uso continuativo in produzione.
FunzionalitÃ principali di EmailEngine
API REST unificata per email
Accedi a tutte le operazioni IMAP e SMTP â€” invia, ricevi, cerca, sincronizza â€” tramite un singolo endpoint HTTP indipendentemente dal provider di email.
Gestione per piÃ¹ account
Registra piÃ¹ account email da qualsiasi provider e gestisci tutte le caselle di posta tramite un'unica API consistente senza lavoro di integrazione specifico per provider.
Consegna di eventi Webhook
Ricevi notifiche HTTP in tempo reale quando arrivano nuove email, i messaggi vengono letti o lo stato della casella di posta cambia, senza polling.
Crittografia delle credenziali
Tutte le password degli account email memorizzate e i token OAuth sono crittografati utilizzando la chiave segreta master che configuri al momento del deployment.
Proxy di invio SMTP
Invia email per conto di account registrati tramite un proxy SMTP integrato senza esporre le credenziali non elaborate ai servizi di invio.
PerchÃ© eseguire EmailEngine su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .