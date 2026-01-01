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API email auto-ospitata che collega account IMAP e SMTP e li espone come un'interfaccia REST unificata.

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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con EmailEngine

EmailEngine Ã¨ un servizio self-hosted che si connette a caselle di posta IMAP e SMTP â€” inclusi Gmail, Outlook e qualsiasi provider standard â€” ed espone tutte le operazioni email tramite una singola API REST. Invece di scrivere codice applicativo che comunica direttamente con IMAP, gli sviluppatori registrano account email con EmailEngine e poi inviano, ricevono, cercano e sincronizzano le email tramite endpoint HTTP puliti.

Ospitare EmailEngine sul tuo VPS mantiene le credenziali dell'account email e i dati dei messaggi all'interno della tua infrastruttura. EmailEngine gestisce la riconnessione, la crittografia delle credenziali e la consegna dei webhook in modo che il codice applicativo rimanga concentrato sulla logica di business piuttosto che sulla gestione del protocollo email. Ãˆ inclusa una prova di 14 giorni; Ã¨ necessaria una licenza per l'uso continuativo in produzione.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di EmailEngine

API REST unificata per email

Accedi a tutte le operazioni IMAP e SMTP â€” invia, ricevi, cerca, sincronizza â€” tramite un singolo endpoint HTTP indipendentemente dal provider di email.

Gestione per piÃ¹ account

Registra piÃ¹ account email da qualsiasi provider e gestisci tutte le caselle di posta tramite un'unica API consistente senza lavoro di integrazione specifico per provider.

Consegna di eventi Webhook

Ricevi notifiche HTTP in tempo reale quando arrivano nuove email, i messaggi vengono letti o lo stato della casella di posta cambia, senza polling.

Crittografia delle credenziali

Tutte le password degli account email memorizzate e i token OAuth sono crittografati utilizzando la chiave segreta master che configuri al momento del deployment.

Proxy di invio SMTP

Invia email per conto di account registrati tramite un proxy SMTP integrato senza esporre le credenziali non elaborate ai servizi di invio.

PerchÃ© eseguire EmailEngine su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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