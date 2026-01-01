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Strumento open-source per il monitoraggio delle finanze personali che utilizza la contabilità a partita doppia per una visibilità completa su attività, spese e patrimonio netto.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Paisa

Paisa è un tracker di finanza personale self-hosted basato sul modello di contabilità a partita doppia. Ti offre un quadro preciso e completo delle tue finanze — attività, passività, entrate, spese e patrimonio netto — tracciate utilizzando file di giornale in testo semplice che possiedi interamente. A differenza delle app finanziarie basate su cloud, tutti i tuoi dati rimangono sul tuo server senza costi di abbonamento e senza che terze parti accedano ai tuoi registri finanziari.

L'interfaccia web trasforma il tuo giornale contabile in dashboard interattive: ripartizioni delle spese per categoria, grafici di allocazione degli asset, proiezioni degli obiettivi di pensionamento e monitoraggio dei rendimenti degli investimenti per fondi comuni e azioni. Il supporto multi-valuta gestisce le finanze distribuite in diversi paesi o classi di asset.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Paisa

Contabilità a partita doppia

Ogni transazione viene registrata con voci di debito e credito corrispondenti, offrendoti un tracciamento matematicamente preciso che rileva automaticamente gli errori.

Cruscotto del patrimonio netto

Un'unica visualizzazione aggrega tutte le attività e le passività nel tempo, mostrando come la tua posizione finanziaria complessiva cambia mese per mese.

Monitoraggio del rendimento dell'investimento

Tieni traccia delle performance dei fondi comuni di investimento e delle azioni con i calcoli XIRR, così saprai sempre il rendimento annualizzato effettivo su ogni partecipazione.

Analisi budget vs consuntivo

Confronta le spese pianificate con le spese reali per categoria per identificare dove vanno effettivamente i tuoi soldi rispetto a dove avevi pianificato di spenderli.

File di dati in testo normale

Tutti i dati finanziari sono archiviati in file di registro leggibili dall'uomo che puoi modificare, gestire le versioni ed eseguire il backup indipendentemente dall'applicazione.

Perché eseguire Paisa su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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