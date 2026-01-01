Distribuisci Smocker con installazione in un click.
Server mock HTTP e proxy semplice ed efficiente con un'interfaccia utente di amministrazione integrata per testare ed eseguire il debug delle API.
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Cosa puoi costruire con Smocker
Smocker Ã¨ un server e proxy HTTP mock open-source creato per gli ingegneri che necessitano di risposte API realistiche e deterministiche durante lo sviluppo e il testing. Gli sviluppatori definiscono gli endpoint mock in modo dichiarativo in YAML o JSON, riproducono scenari e ispezionano ogni richiesta in arrivo in un'interfaccia utente di amministrazione live senza scrivere alcun codice di collegamento.
L'auto-hosting di Smocker sul tuo VPS offre ai team un ambiente di mocking condiviso per test di integrazione, verifica dei contratti e demo, con il pieno controllo sull'accesso alla rete, sul traffico registrato e sulle garanzie di uptime che i servizi di mocking pubblici non possono eguagliare.
FunzionalitÃ principali di Smocker
Mock dichiarativi
Definisci risposte HTTP in YAML o JSON con matchers di richiesta, template dinamici e scenari ordinati per esecuzioni di test prevedibili.
UI di amministrazione online
Ispeziona ogni richiesta in arrivo, visualizza i mock corrispondenti e ripristina lo stato da una dashboard basata su browser, creata per cicli di feedback rapidi.
Proxy e record
Inoltra le richieste non corrispondenti a un upstream reale e cattura le risposte come mock riutilizzabili per test offline.
Sessioni e cronologia
Raggruppa le chiamate in sessioni nominate per isolare le esecuzioni di test, riprodurre il traffico e confrontare il comportamento tra le release.
Controllo API REST
Gestisci mock, sessioni e cronologia programmaticamente dalle pipeline CI utilizzando un'API REST completa.
Contenitore leggero
Un singolo binario Go impacchettato come una piccola immagine Docker si avvia in millisecondi e funziona comodamente su qualsiasi piano VPS.
PerchÃ© eseguire Smocker su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .