Distribuisci MLflow con installazione in un click.
Piattaforma open-source per il tracciamento degli esperimenti ML, la gestione dei modelli e il monitoraggio delle applicazioni LLM in produzione.
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Cosa puoi costruire con MLflow
MLflow Ã¨ la piÃ¹ grande piattaforma di ingegneria AI open source, con oltre 60 milioni di download mensili. Copre l'intero ciclo di vita del machine learning: registrazione dei parametri e delle metriche degli esperimenti, confronto delle esecuzioni tra diverse configurazioni, registrazione dei modelli per il deployment e gestione della loro progressione attraverso gli ambienti di staging e produzione. Supportato nativamente da PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e decine di altri framework ML tramite autologging, richiede modifiche minime al codice per essere adottato.
La versione 3 espande MLflow nell'era degli LLM con il tracing distribuito basato su OpenTelemetry per agenti e chiamate LLM, valutazione sistematica con oltre 50 giudici integrati, un registro di prompt con tracciamento completo della provenienza e un AI Gateway che instrada il traffico tra OpenAI, Anthropic e altri fornitori con limitazione di velocitÃ e controlli dei costi. Il self-hosting mantiene tutte le tracce, gli artefatti e i metadati del modello sull'infrastruttura che controlli.
FunzionalitÃ principali di MLflow
Tracciamento esperimenti
Registra parametri, metriche, tag e artefatti per ogni ciclo di addestramento. Confronta gli esperimenti fianco a fianco per identificare la migliore configurazione del modello.
Registro Modelli
Gestisci centralmente i modelli ML tra staging e produzione con cronologia delle versioni, flussi di lavoro di approvazione e controlli di accesso a livello di team.
LLM & tracciamento agente
Cattura tracce complete basate su OpenTelemetry di ogni chiamata LLM e passaggio dell'agente. Esegui il debug di latenza, costi dei token e qualitÃ dell'output in produzione.
Valutazione LLM
Esegui valutazioni sistematiche utilizzando oltre 50 metriche integrate e giudici LLM. Tieni traccia delle regressioni di qualitÃ prima che raggiungano gli utenti in produzione.
Registro dei Prompt
Versiona, testa e distribuisci i prompt con tracciamento completo della derivazione. Ottimizza automaticamente i prompt utilizzando algoritmi all'avanguardia per migliorare le prestazioni delle attivitÃ .
AI Gateway
Instrada le richieste LLM tra OpenAI, Anthropic e altri fornitori attraverso un'API unificata compatibile con OpenAI, con limitazione della frequenza e controlli dei costi.
PerchÃ© eseguire MLflow su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .