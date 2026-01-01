MLflow Ã¨ la piÃ¹ grande piattaforma di ingegneria AI open source, con oltre 60 milioni di download mensili. Copre l'intero ciclo di vita del machine learning: registrazione dei parametri e delle metriche degli esperimenti, confronto delle esecuzioni tra diverse configurazioni, registrazione dei modelli per il deployment e gestione della loro progressione attraverso gli ambienti di staging e produzione. Supportato nativamente da PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain e decine di altri framework ML tramite autologging, richiede modifiche minime al codice per essere adottato.

La versione 3 espande MLflow nell'era degli LLM con il tracing distribuito basato su OpenTelemetry per agenti e chiamate LLM, valutazione sistematica con oltre 50 giudici integrati, un registro di prompt con tracciamento completo della provenienza e un AI Gateway che instrada il traffico tra OpenAI, Anthropic e altri fornitori con limitazione di velocitÃ e controlli dei costi. Il self-hosting mantiene tutte le tracce, gli artefatti e i metadati del modello sull'infrastruttura che controlli.