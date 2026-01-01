Distribuisci RSSHub con 1 click.
Generatore di feed RSS open-source che rende qualsiasi sito web sottoscrivibile, dai social media a GitHub e oltre.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con RSSHub
RSSHub Ã¨ la piÃ¹ grande rete RSS open source del mondo, che supporta oltre 5.000 percorsi per piattaforme che hanno smesso di offrire feed RSS nativi â€” Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub e molte altre. Con oltre 41.000 stelle su GitHub e contributi da piÃ¹ di 1.300 sviluppatori, Ã¨ diventata la soluzione di riferimento per mantenere il web aperto e sottoscrivibile.
Il self-hosting di RSSHub significa che le tue abitudini di consumo dei contenuti rimangono private â€” tutte le richieste di feed provengono dal tuo server anzichÃ© da istanze pubbliche che potrebbero registrare le query. La cache Redis mantiene veloci i feed a cui si accede frequentemente e riduce il carico sui siti web di origine.
FunzionalitÃ principali di RSSHub
Oltre 5.000 percorsi di contenuti
Copre centinaia di piattaforme inclusi social media, siti di notizie, GitHub, e-commerce e pubblicazioni specializzate â€” se ha una pagina, RSSHub puÃ² trasformarla in un feed.
Flussi di social media
Genera feed RSS da Instagram, Twitter, TikTok e YouTube senza creare account o concedere alle app di terze parti l'accesso alle tue credenziali.
Redis Caching
L'integrazione Redis integrata fornisce risposte rapide ai feed per i percorsi frequentemente accessibili, riducendo al contempo le richieste ripetute ai siti web di origine.
Navigazione incentrata sulla privacy
Segui qualsiasi fonte di contenuto attraverso il tuo lettore di feed senza condividere le abitudini di lettura con piattaforme commerciali o servizi di aggregazione.
Integrazione Automazione
Collega i feed RSSHub a n8n, Zapier o Home Assistant per attivare flussi di lavoro ogni volta che nuovi contenuti vengono pubblicati su qualsiasi piattaforma supportata.
PerchÃ© eseguire RSSHub su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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