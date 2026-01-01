Distribuisci Scrypted con un click.
Piattaforma di integrazione video domestica e NVR ad alte prestazioni con rilevamenti intelligenti basati su AI.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Scrypted
Scrypted Ã¨ una piattaforma open-source di integrazione video domestica e un registratore video di rete (NVR) che unifica le telecamere IP attraverso gli ecosistemi smart home, inclusi HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant. La sua transcodifica accelerata via hardware e l'architettura a plugin offrono streaming live a bassa latenza e registrazioni 24/7 affidabili senza vincoli di fornitore.
Il plugin NVR di Scrypted aggiunge la registrazione continua con rilevamenti intelligenti basati su AI, avvisi di movimento istantanei e un'app mobile e desktop raffinata per il monitoraggio remoto. L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre la piena proprietÃ dei tuoi filmati ed elimina i costi di abbonamento cloud continui.
FunzionalitÃ principali di Scrypted
Integrazione Smart Home
Trasmetti le telecamere a HomeKit, Google Home, Alexa e Home Assistant contemporaneamente da un'unica piattaforma unificata.
Registrazione NVR 24/7
Registra ogni telecamera 24 ore su 24 con il plugin Scrypted NVR e sfoglia i filmati attraverso una navigazione intuitiva della cronologia.
Rilevamenti smart AI
Ricevi avvisi intelligenti di movimento, persone, veicoli e animali, alimentati da modelli di machine learning integrati nel dispositivo.
Accelerazione hardware
Utilizza la decodifica video accelerata da GPU o hardware per streaming fluido e a bassa latenza con un sovraccarico minimo della CPU.
Plugin ecosistema
Estendi la funzionalitÃ con centinaia di plugin della community che supportano telecamere, serrature, sensori e dispositivi smart home.
PerchÃ© eseguire Scrypted su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .