Distribuisci Mitra con 1 click.
Leggero social network federato basato su Rust con piena compatibilitÃ API Mastodon e un ingombro di memoria minimo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mitra
Mitra Ã¨ una piattaforma di micro-blogging federata open-source scritta in Rust che si connette al piÃ¹ ampio Fediverso tramite il protocollo ActivityPub. Con un ingombro di memoria inferiore a 50 MB, funziona comodamente sui piani VPS piÃ¹ piccoli interoperando con Mastodon, Pleroma, Misskey e altre reti federate. PoichÃ© Mitra implementa l'API di Mastodon, ogni client Mastodon popolare funziona immediatamente.
L'auto-hosting di Mitra sul tuo VPS mantiene il tuo grafo sociale, i post e i dati degli iscritti interamente sotto il tuo controllo â€” nessun feed algoritmico, nessuna pubblicitÃ e nessuna piattaforma di terze parti che decide le regole. Sei tu a impostare la politica di registrazione, l'approccio alla moderazione e l'ambito di federazione per la tua comunitÃ .
FunzionalitÃ principali di Mitra
Ingombro di memoria ridotto
Funziona con meno di 50 MB di RAM, rendendolo il server social federato piÃ¹ leggero disponibile e ideale per piccole implementazioni VPS.
Compatibile con le API di Mastodon
Funziona con praticamente ogni app client Mastodon esistente su web, desktop, Android e iOS senza modifiche.
Federazione ActivityPub
Si connette a migliaia di istanze fediverse in modo che gli utenti possano seguire account su Mastodon, Pleroma, Misskey e altre piattaforme.
Abbonamenti integrati
Gli abbonamenti nativi a contenuti a pagamento regolati in Monero consentono ai creatori di monetizzare il loro lavoro senza processori di pagamento di terze parti.
Migrazione account
Gli utenti possono spostare la loro identitÃ e i follower su un altro server, garantendo nessun vincolo a una singola istanza.
Supporto Tor e I2P
Si federa su Tor e I2P pronto all'uso per comunitÃ attente alla privacy e istanze con routing a cipolla.
PerchÃ© eseguire Mitra su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .