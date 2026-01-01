Distribuisci Jitsi Meet con installazione in un click.
Piattaforma di videoconferenza self-hosted con condivisione dello schermo, crittografia end-to-end e senza costi per partecipante â€” un'alternativa a Zoom.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Jitsi Meet
Jitsi Meet Ã¨ una piattaforma di videoconferenza gratuita e open source che funziona interamente nel browser utilizzando WebRTC, senza richiedere plugin, app o account ai partecipanti. Realizzato dal team dietro il popolare servizio pubblico meet.jit.si e utilizzato da 8x8 nella loro piattaforma cloud commerciale, Jitsi Meet supporta video HD, condivisione dello schermo, crittografia end-to-end, registrazione, live streaming su YouTube, alzata di mano, sondaggi, stanze per sottogruppi e sottotitoli in tempo reale, pronto all'uso.
L'auto-hosting di Jitsi Meet sul tuo VPS offre a organizzazioni e comunitÃ minuti di riunione illimitati per partecipanti illimitati, con ogni flusso audio e video instradato dalla tua infrastruttura anzichÃ© passare attraverso un SaaS di terze parti che potrebbe modificare i prezzi, limitare la larghezza di banda o analizzare i metadati delle riunioni.
FunzionalitÃ principali di Jitsi Meet
Videochiamate solo tramite browser
I partecipanti si uniscono da qualsiasi browser moderno senza installare software, plugin o creare account â€” condividi un URL e le conferenze iniziano istantaneamente.
Condivisione e registrazione dello schermo
Condividi applicazioni, schede del browser o intere schermate durante le chiamate, con registrazione opzionale della riunione e live streaming su YouTube o altri endpoint RTMP.
Crittografia end-to-end
L'E2EE opzionale per chiamate individuali e riunioni di piccoli gruppi mantiene i flussi audio e video crittografati dal mittente al destinatario, anche dal server stesso.
Stanze per sottogruppi e sondaggi
Dividi le riunioni piÃ¹ grandi in gruppi di discussione piÃ¹ piccoli, avvia sondaggi dal vivo, alza la mano e usa le reazioni per dinamiche di conferenza interattive.
Sottotitoli in diretta e accesso telefonico
L'integrazione opzionale con Jigasi per la chiamata SIP e la sottotitolazione in tempo reale rende le riunioni accessibili ai chiamanti telefonici e ai partecipanti che necessitano di trascrizioni.
Nessun costo per utente
Ospita riunioni illimitate con partecipanti illimitati sul tuo VPS â€” senza costi per partecipante, senza limiti di tempo per le riunioni, senza richieste di aggiornamento.
PerchÃ© eseguire Jitsi Meet su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .