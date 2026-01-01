Distribuisci Trailarr con 1 click.
Scarica e organizza automaticamente i trailer di film e serie TV per le tue librerie multimediali Radarr e Sonarr.
Scegli un piano VPS per Trailarr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Trailarr
Trailarr Ã¨ un compagno open-source dello stack multimediale arr che trova, scarica e archivia i trailer insieme ai film e alle serie TV giÃ gestiti da Radarr e Sonarr. Si connette a piÃ¹ istanze di Radarr, Sonarr e Plex, rileva se un trailer esiste giÃ e utilizza yt-dlp con FFmpeg per recuperare quelli mancanti alla risoluzione e al codec scelti.
L'auto-hosting di Trailarr su un VPS mantiene il flusso di lavoro dei trailer in esecuzione continua senza impegnare un server domestico, e i file scaricati finiscono negli stessi percorsi della libreria che il tuo server multimediale giÃ scansiona. Convenzioni di denominazione personalizzabili, profili di qualitÃ e cronologia degli eventi rendono semplice mantenere una collezione completa di trailer che funziona con Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.
FunzionalitÃ principali di Trailarr
Sincronizzazione Radarr e Sonarr
Si connette a piÃ¹ istanze di Radarr, Sonarr e Plex per scoprire ogni film e programma TV monitorato senza importazioni manuali.
Download automatici di trailer
Utilizza yt-dlp e FFmpeg in background per recuperare i trailer e ricodificarli alla risoluzione, codec e impostazioni audio preferiti.
Profili di qualitÃ
Definisci le regole di risoluzione, formato e filtro per profilo, in modo che ogni libreria riceva trailer che corrispondano ai suoi standard di qualitÃ .
Convenzioni di denominazione di Plex
Salva i trailer accanto ai file multimediali utilizzando nomi in stile Plex in modo che Plex, Jellyfin, Emby e Kodi li rilevino senza configurazione aggiuntiva.
Accelerazione hardware
L'accelerazione VAAPI e NVIDIA opzionale velocizza la transcodifica dei trailer e mantiene basso l'utilizzo della CPU su librerie di grandi dimensioni.
Cronologia eventi e log
Il tracciamento eventi integrato e i log dettagliati mostrano esattamente quali trailer sono stati scaricati, saltati o non riusciti per una facile risoluzione dei problemi.
PerchÃ© eseguire Trailarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .