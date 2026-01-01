Trailarr Ã¨ un compagno open-source dello stack multimediale arr che trova, scarica e archivia i trailer insieme ai film e alle serie TV giÃ gestiti da Radarr e Sonarr. Si connette a piÃ¹ istanze di Radarr, Sonarr e Plex, rileva se un trailer esiste giÃ e utilizza yt-dlp con FFmpeg per recuperare quelli mancanti alla risoluzione e al codec scelti.

L'auto-hosting di Trailarr su un VPS mantiene il flusso di lavoro dei trailer in esecuzione continua senza impegnare un server domestico, e i file scaricati finiscono negli stessi percorsi della libreria che il tuo server multimediale giÃ scansiona. Convenzioni di denominazione personalizzabili, profili di qualitÃ e cronologia degli eventi rendono semplice mantenere una collezione completa di trailer che funziona con Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.