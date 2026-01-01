Distribuisci Kill Bill con un'installazione in 1 click.
Piattaforma di fatturazione e pagamento abbonamenti open-source per SaaS, marketplace e aziende basate sull'utilizzo.
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Cosa puoi costruire con Kill Bill
Kill Bill è una piattaforma di fatturazione e pagamento open-source robusta e collaudata, utilizzata in produzione da aziende che elaborano milioni di fatture al mese. Gestisce l'intera pila di monetizzazione — gestione del catalogo, abbonamenti, fatturazione ricorrente, tasse e instradamento dei pagamenti — tramite un'architettura plug-in che ti consente di combinare e abbinare gateway di pagamento, motori fiscali e fornitori di analisi senza riscrivere la logica di business.
L'auto-hosting di Kill Bill mantiene i metadati di pagamento dei clienti, la cronologia degli abbonamenti e le regole di prezzo sotto il tuo pieno controllo, senza commissioni per transazione o vincoli del fornitore. L'interfaccia utente di amministrazione Kaui inclusa offre ai team finanziari e di supporto una console web per account, fatture, rimborsi e modifiche al piano senza scrivere una singola chiamata API.
Funzionalità principali di Kill Bill
Motore di abbonamento
Prove modello, contratti a tempo determinato, prezzi misti e aggiornamenti e downgrade complessi del catalogo con prorata gestito automaticamente.
Plugin gateway di pagamento
Instrada i pagamenti tramite Stripe, Adyen, Braintree, PayPal e decine di altri fornitori utilizzando plugin di pagamento intercambiabili.
Fatturazione e solleciti
Genera fatture puntualmente, riprova i pagamenti non riusciti con regole di sollecito configurabili e recupera le entrate senza scrivere script personalizzati.
Console di amministrazione Kaui
Sfoglia account, rimborsa pagamenti, modifica abbonamenti e ispeziona fatture tramite un'interfaccia utente web dedicata, creata per i team di supporto e finanza.
REST API e plugin
Un'API REST completa più un SDK per plugin Java/Ruby ti permettono di integrare Kill Bill con CRM, motori fiscali e strumenti di analisi senza dover modificare il core.
Multi-tenant pronto
Isola marchi, regioni o segmenti di clientela all'interno di una singola istanza utilizzando la multi-tenancy integrata con cataloghi e credenziali separati.
Perché eseguire Kill Bill su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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