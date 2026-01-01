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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Kill Bill

Kill Bill è una piattaforma di fatturazione e pagamento open-source robusta e collaudata, utilizzata in produzione da aziende che elaborano milioni di fatture al mese. Gestisce l'intera pila di monetizzazione — gestione del catalogo, abbonamenti, fatturazione ricorrente, tasse e instradamento dei pagamenti — tramite un'architettura plug-in che ti consente di combinare e abbinare gateway di pagamento, motori fiscali e fornitori di analisi senza riscrivere la logica di business.

L'auto-hosting di Kill Bill mantiene i metadati di pagamento dei clienti, la cronologia degli abbonamenti e le regole di prezzo sotto il tuo pieno controllo, senza commissioni per transazione o vincoli del fornitore. L'interfaccia utente di amministrazione Kaui inclusa offre ai team finanziari e di supporto una console web per account, fatture, rimborsi e modifiche al piano senza scrivere una singola chiamata API.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Kill Bill

Motore di abbonamento

Prove modello, contratti a tempo determinato, prezzi misti e aggiornamenti e downgrade complessi del catalogo con prorata gestito automaticamente.

Plugin gateway di pagamento

Instrada i pagamenti tramite Stripe, Adyen, Braintree, PayPal e decine di altri fornitori utilizzando plugin di pagamento intercambiabili.

Fatturazione e solleciti

Genera fatture puntualmente, riprova i pagamenti non riusciti con regole di sollecito configurabili e recupera le entrate senza scrivere script personalizzati.

Console di amministrazione Kaui

Sfoglia account, rimborsa pagamenti, modifica abbonamenti e ispeziona fatture tramite un'interfaccia utente web dedicata, creata per i team di supporto e finanza.

REST API e plugin

Un'API REST completa più un SDK per plugin Java/Ruby ti permettono di integrare Kill Bill con CRM, motori fiscali e strumenti di analisi senza dover modificare il core.

Multi-tenant pronto

Isola marchi, regioni o segmenti di clientela all'interno di una singola istanza utilizzando la multi-tenancy integrata con cataloghi e credenziali separati.

Perché eseguire Kill Bill su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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