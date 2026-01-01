Kill Bill è una piattaforma di fatturazione e pagamento open-source robusta e collaudata, utilizzata in produzione da aziende che elaborano milioni di fatture al mese. Gestisce l'intera pila di monetizzazione — gestione del catalogo, abbonamenti, fatturazione ricorrente, tasse e instradamento dei pagamenti — tramite un'architettura plug-in che ti consente di combinare e abbinare gateway di pagamento, motori fiscali e fornitori di analisi senza riscrivere la logica di business.

L'auto-hosting di Kill Bill mantiene i metadati di pagamento dei clienti, la cronologia degli abbonamenti e le regole di prezzo sotto il tuo pieno controllo, senza commissioni per transazione o vincoli del fornitore. L'interfaccia utente di amministrazione Kaui inclusa offre ai team finanziari e di supporto una console web per account, fatture, rimborsi e modifiche al piano senza scrivere una singola chiamata API.