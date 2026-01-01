Implementa ricerca approfondita locale con installazione in un clic.
Assistente di ricerca AI auto-ospitato che esegue flussi di lavoro di ricerca approfondita iterativi utilizzando fornitori di LLM cloud.
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Cosa puoi costruire con Local Deep Research
Local Deep Research Ã¨ un assistente di ricerca AI open source con oltre 7.200 stelle GitHub che esegue flussi di lavoro di ricerca multi-step sulla tua infrastruttura. Pianifica query, raccoglie fonti dal web, colma le lacune e produce report citati â€” lo stesso schema dei prodotti di ricerca approfondita commerciali, ma con il pieno controllo su quale modello e quali motori di ricerca svolgono il lavoro.
Questa implementazione collega Local Deep Research al tuo fornitore LLM cloud preferito â€” OpenRouter, OpenAI, Anthropic o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI â€” e viene fornito con SearXNG come backend di ricerca rispettoso della privacy, in modo che le query di ricerca e le fonti aggregate rimangano sul tuo VPS mentre l'inferenza del modello viene eseguita sul fornitore all'avanguardia di tua scelta.
FunzionalitÃ principali di Local Deep Research
Ricerca iterativa profonda
Pianifica le interrogazioni, colma le lacune e aggrega le fonti in report strutturati con citazioni anzichÃ© risposte puntuali.
Fornitori Cloud LLM
Funziona con OpenRouter, OpenAI, Anthropic e qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI â€” cambia provider e modelli dall'interfaccia web senza riavviare il container.
Backend di ricerca privata
Fornito con SearXNG in modo che le query di ricerca siano aggregate da decine di motori di ricerca senza esporle a tracker commerciali.
I tuoi dati restano al sicuro
La cronologia delle ricerche, i rapporti generati e la configurazione risiedono sul tuo VPS â€” solo le chiamate di inferenza del modello lasciano il server, crittografate in transito verso il provider scelto.
Rapporti citabili ed esportabili
Ogni dichiarazione Ã¨ collegata alla sua fonte in modo che i rapporti possano essere esaminati, verificati ed esportati per un utilizzo successivo.
Configurazione basata sul web
I fornitori di modelli, le chiavi API e le impostazioni di ricerca sono gestiti tramite la pagina delle impostazioni integrata â€” nessuna modifica dei file di configurazione sul server.
PerchÃ© eseguire Local Deep Research su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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