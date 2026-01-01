Wallabag Ã¨ un'applicazione self-hosted per la lettura successiva che salva articoli web e rimuove annunci, navigazione e disordine, presentando solo il testo e le immagini per una lettura pulita e focalizzata. Funziona come un'alternativa privata a Pocket e Instapaper con pieno supporto offline.

Ospitare Wallabag in self-hosting su un VPS significa che la tua lista di lettura e l'archivio degli articoli sono archiviati sulla tua infrastruttura senza accesso di terze parti. Le estensioni del browser per Chrome e Firefox rendono il salvataggio degli articoli con un solo clic, mentre le app mobili per iOS e Android consentono la lettura offline in movimento. L'importazione da Pocket e Instapaper rende la migrazione semplice.