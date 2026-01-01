Distribuisci Wallabag con un click.
Servizio "leggi piÃ¹ tardi" auto-ospitato che salva e pulisce gli articoli web per una lettura offline senza distrazioni.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Wallabag
Wallabag Ã¨ un'applicazione self-hosted per la lettura successiva che salva articoli web e rimuove annunci, navigazione e disordine, presentando solo il testo e le immagini per una lettura pulita e focalizzata. Funziona come un'alternativa privata a Pocket e Instapaper con pieno supporto offline.
Ospitare Wallabag in self-hosting su un VPS significa che la tua lista di lettura e l'archivio degli articoli sono archiviati sulla tua infrastruttura senza accesso di terze parti. Le estensioni del browser per Chrome e Firefox rendono il salvataggio degli articoli con un solo clic, mentre le app mobili per iOS e Android consentono la lettura offline in movimento. L'importazione da Pocket e Instapaper rende la migrazione semplice.
FunzionalitÃ principali di Wallabag
Lettura pulita dell'articolo
Wallabag estrae il contenuto degli articoli e rimuove annunci, navigazione e distrazioni per un'esperienza di lettura pulita e focalizzata.
Accesso offline
Gli articoli salvati si sincronizzano con le app mobili per iOS e Android, consentendo la lettura senza una connessione internet.
Estensioni del browser
Salva articoli da Chrome e Firefox con un solo clic usando l'estensione browser ufficiale di Wallabag.
Tagging e ricerca
Organizza gli articoli salvati con i tag e trova qualsiasi cosa istantaneamente utilizzando la ricerca full-text nel tuo intero archivio di lettura.
Importa da Pocket
Migra la tua lista di lettura esistente da Pocket o Instapaper a Wallabag senza perdere alcun articolo salvato.
PerchÃ© eseguire Wallabag su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .