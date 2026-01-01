Distribuisci Koel con 1 click.
Server di streaming musicale personale che trasforma il tuo VPS in un lettore musicale cloud privato con un'interfaccia web moderna.
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Cosa puoi costruire con Koel
Koel Ã¨ un'applicazione di streaming musicale self-hosted che ti offre un'esperienza di ascolto simile a Spotify per la tua collezione musicale personale. Costruita su Laravel e Vue.js, offre riproduzione audio reattiva, gestione della libreria e creazione di playlist interamente nel browser â€” su qualsiasi dispositivo, senza installare un'app.
A differenza dei servizi di streaming cloud, Koel mantiene la tua musica sul tuo server personale senza abbonamenti, senza restrizioni di contenuto e senza dati condivisi con terze parti. Carica i file direttamente tramite l'interfaccia web o indirizza Koel a una directory musicale esistente, e gestisce automaticamente il parsing dei metadati, il recupero delle copertine degli album e l'organizzazione della libreria.
FunzionalitÃ principali di Koel
Moderno Web Player
L'applicazione a pagina singola Vue.js offre riproduzione istantanea, gestione della coda e scorciatoie da tastiera da qualsiasi browser senza installare un'app nativa.
Caricamento file del browser
Aggiungi musica alla tua libreria trascinando i file nel browser â€” non Ã¨ richiesto alcun accesso SSH, FTP o da riga di comando.
Scrobbling di Last.fm
Collega il tuo account Last.fm per registrare automaticamente ogni brano che ascolti e costruire una cronologia di ascolto completa.
Supporto per piÃ¹ utenti
Crea account per la famiglia o gli amici, ognuno con playlist e cronologia di ascolto separate, tutti che condividono la stessa libreria musicale.
Gestione playlist
Crea e gestisci playlist manualmente o lascia che Koel generi automaticamente liste di "Riprodotti di recente" e dei preferiti mentre ascolti.
PerchÃ© eseguire Koel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .