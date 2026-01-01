Distribuisci Plex con 1 click.
Il server multimediale auto-ospitato piÃ¹ popolare al mondo per lo streaming di film, serie TV, musica e foto su qualsiasi dispositivo.
Scegli un piano VPS per Plex
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Plex
Plex trasforma la tua collezione multimediale personale in un servizio di streaming raffinato che rivaleggia con Netflix o Spotify. Recupera automaticamente locandine, descrizioni, dettagli del cast e valutazioni per i tuoi film, programmi TV e musica, trasformando i file grezzi in una libreria splendidamente organizzata e accessibile da qualsiasi dispositivo o luogo.
L'auto-hosting di Plex sul tuo VPS ti offre disponibilitÃ 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza dipendere dalla disponibilitÃ della tua connessione internet domestica, CPU dedicata per una transcodifica fluida di piÃ¹ stream simultanei e una larghezza di banda di upload di livello enterprise in modo che l'accesso remoto non subisca mai buffering, anche con contenuti 4K.
FunzionalitÃ principali di Plex
Supporto universale per dispositivi
App native per iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, smart TV, console di gioco e browser web assicurano che la tua libreria sia raggiungibile da ogni schermo che possiedi.
Metadati automatici
Plex recupera automaticamente locandine, valutazioni, informazioni sul cast e descrizioni da TMDb, TVDb e MusicBrainz, trasformando i file grezzi in una collezione catalogata professionalmente.
Transcodifica hardware
L'accelerazione Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC e AMD AMF converte i video in tempo reale in modo che qualsiasi dispositivo possa riprodurre qualsiasi formato senza buffering o perdita di qualitÃ .
TV in diretta e DVR
Abbina Plex a un sintonizzatore compatibile per registrare trasmissioni via etere, creando un DVR personale che sostituisce il cavo con canali locali gratuiti e la visione in differita.
Account utente gestiti
Crea profili separati per ogni membro della famiglia con cronologia di visione individuale, controlli parentali e filtri di classificazione dei contenuti â€” tutto gestito da un unico pannello di amministrazione.
PerchÃ© eseguire Plex su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .