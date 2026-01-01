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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con MaxKB

MaxKB è una piattaforma open source per la creazione di agenti AI di knowledge base di livello enterprise basati su Retrieval-Augmented Generation (RAG). Elabora PDF, Word, Excel, Markdown e HTML in incorporamenti vettoriali e li connette al tuo LLM preferito — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek o un modello locale. Un motore di workflow visivo consente ai team di implementare agenti Q&A intelligenti senza scrivere codice.

L'auto-hosting di MaxKB sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, interazioni con i clienti e conoscenze aziendali interamente all'interno della tua infrastruttura, eliminando i costi cloud per query e offrendoti il pieno controllo sulla selezione del modello e sulla privacy dei dati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di MaxKB

Q&A Potenziate da RAG

Elabora automaticamente i documenti in embedding vettoriali per risposte accurate e basate sulle fonti a query complesse.

Acquisizione multi-formato

Importa PDF, Word, Excel, Markdown, HTML e testo semplice — oltre al web crawling per creare basi di conoscenza da contenuti online.

Flessibilità del modello

Funziona con OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek e modelli ospitati localmente, così puoi scegliere la soluzione migliore per costo e privacy.

Motore di workflow visivo

Orchestra processi AI a più fasi e integra gli agenti nei sistemi di servizio clienti o HR senza scrivere codice.

Integrazione API

API REST complete e snippet di incorporamento rendono semplice aggiungere l'agente AI a qualsiasi sito web o applicazione esistente.

Perché eseguire MaxKB su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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