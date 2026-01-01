MaxKB è una piattaforma open source per la creazione di agenti AI di knowledge base di livello enterprise basati su Retrieval-Augmented Generation (RAG). Elabora PDF, Word, Excel, Markdown e HTML in incorporamenti vettoriali e li connette al tuo LLM preferito — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek o un modello locale. Un motore di workflow visivo consente ai team di implementare agenti Q&A intelligenti senza scrivere codice.

L'auto-hosting di MaxKB sul tuo VPS mantiene documenti proprietari, interazioni con i clienti e conoscenze aziendali interamente all'interno della tua infrastruttura, eliminando i costi cloud per query e offrendoti il pieno controllo sulla selezione del modello e sulla privacy dei dati.