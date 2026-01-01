Distribuisci PhotoPrism con installazione in un click.
Applicazione per la gestione delle foto basata sull'AI che organizza, tagga e cerca automaticamente la tua libreria di foto senza caricare su cloud di terze parti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con PhotoPrism
PhotoPrism Ã¨ una piattaforma di gestione foto incentrata sulla privacy che utilizza l'AI per classificare, taggare e cercare automaticamente l'intera collezione di foto. Il riconoscimento facciale, il rilevamento degli oggetti e l'organizzazione basata sulla posizione funzionano localmente sul tuo server â€” le tue foto non lasciano mai il tuo hardware.
Ospitare autonomamente PhotoPrism sul tuo VPS ti offre una potente alternativa a Google Foto e iCloud che scala a milioni di immagini, supporta file RAW e video 4K e mantiene ogni ricordo sotto il tuo pieno controllo senza limiti di archiviazione imposti da un piano di abbonamento di terze parti.
FunzionalitÃ principali di PhotoPrism
Etichettatura potenziata dall'AI
Classifica automaticamente le foto per soggetto, scena e oggetti utilizzando il machine learning sul dispositivo â€” nessun processo cloud richiesto.
Riconoscimento Facciale
Raggruppa le foto in base alle persone presenti, cosÃ¬ puoi trovare istantaneamente ogni foto di un familiare o di un amico nella tua intera libreria.
Ricerca Potente
Trova foto con query in linguaggio naturale come "tramonto sulla spiaggia" o filtra per data, fotocamera, posizione ed etichette rilevate automaticamente contemporaneamente.
Supporto RAW e video
Gestisce file RAW da fotocamere professionali, HEIF da iPhone e video 4K con transcodifica automatica per la riproduzione nel browser.
Posizione e Vista mappa
Traccia le foto georeferenziate su una mappa interattiva e le raggruppa automaticamente per posizione per la navigazione geografica.
PerchÃ© eseguire PhotoPrism su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .