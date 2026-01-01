Distribuisci Copyparty con un click.
Server di file portatile con accesso HTTP, WebDAV, SFTP e FTP, caricamenti ripristinabili e zero dipendenze dal database.
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Cosa puoi costruire con Copyparty
Copyparty è un server di file self-hosted che racchiude un numero eccezionale di funzionalità in un singolo container senza database esterno. Serve file tramite HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP contemporaneamente, supporta caricamenti ripristinabili a blocchi che resistono a connessioni interrotte e include una libreria multimediale completa con miniature, riproduzione audio e ricerca full-text.
L'hosting autonomo di Copyparty sul tuo VPS ti offre una piattaforma privata di condivisione file che funziona con qualsiasi client standard — da un browser a Windows Explorer a FileZilla — senza vendor lock-in o costi di archiviazione ricorrenti. Poiché tutto funziona in un unico container con i dati archiviati direttamente sul filesystem, i backup e le migrazioni sono semplici.
Funzionalità principali di Copyparty
Accesso multi-protocollo
Distribuisce i file contemporaneamente tramite HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP, in modo che ogni client – browser, file manager o strumento CLI – si connetta utilizzando il suo protocollo nativo.
Caricamenti ripristinabili
Il supporto per il caricamento a blocchi consente ai trasferimenti di file di grandi dimensioni di riprendere automaticamente dopo interruzioni di rete senza ricominciare dall'inizio.
Libreria multimediale integrata
Genera automaticamente miniature ed estrae metadati per file audio e video, trasformando il tuo server di file in una collezione multimediale navigabile.
Deduplicazione file
La deduplicazione basata su hash rileva i file identici durante il caricamento e ne memorizza una sola copia, risparmiando spazio su disco senza alcuno sforzo manuale.
Nessun database richiesto
Tutti i dati risiedono direttamente sul filesystem — nessun PostgreSQL, MySQL o Redis da gestire, di cui fare il backup o da migrare insieme ai tuoi file.
Perché eseguire Copyparty su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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