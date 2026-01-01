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Accesso rapido ai registri dei container
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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Copyparty

Copyparty è un server di file self-hosted che racchiude un numero eccezionale di funzionalità in un singolo container senza database esterno. Serve file tramite HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP contemporaneamente, supporta caricamenti ripristinabili a blocchi che resistono a connessioni interrotte e include una libreria multimediale completa con miniature, riproduzione audio e ricerca full-text.

L'hosting autonomo di Copyparty sul tuo VPS ti offre una piattaforma privata di condivisione file che funziona con qualsiasi client standard — da un browser a Windows Explorer a FileZilla — senza vendor lock-in o costi di archiviazione ricorrenti. Poiché tutto funziona in un unico container con i dati archiviati direttamente sul filesystem, i backup e le migrazioni sono semplici.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Copyparty

Accesso multi-protocollo

Distribuisce i file contemporaneamente tramite HTTP, WebDAV, SFTP, FTP e TFTP, in modo che ogni client – browser, file manager o strumento CLI – si connetta utilizzando il suo protocollo nativo.

Caricamenti ripristinabili

Il supporto per il caricamento a blocchi consente ai trasferimenti di file di grandi dimensioni di riprendere automaticamente dopo interruzioni di rete senza ricominciare dall'inizio.

Libreria multimediale integrata

Genera automaticamente miniature ed estrae metadati per file audio e video, trasformando il tuo server di file in una collezione multimediale navigabile.

Deduplicazione file

La deduplicazione basata su hash rileva i file identici durante il caricamento e ne memorizza una sola copia, risparmiando spazio su disco senza alcuno sforzo manuale.

Nessun database richiesto

Tutti i dati risiedono direttamente sul filesystem — nessun PostgreSQL, MySQL o Redis da gestire, di cui fare il backup o da migrare insieme ai tuoi file.

Perché eseguire Copyparty su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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