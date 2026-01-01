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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SuggestArr

SuggestArr si connette al tuo server multimediale (Jellyfin, Plex o Emby) e alla tua istanza Seer per automatizzare il ciclo di scoperta e richiesta di contenuti multimediali. Legge la cronologia di visione recente, trova film e programmi TV simili tramite il database TMDb e invia automaticamente richieste di download secondo una pianificazione configurabile, chiudendo il cerchio tra ciÃ² che guardi oggi e ciÃ² che appare nella tua libreria domani.

A differenza dei flussi di lavoro di richiesta manuali, SuggestArr funziona in modo autonomo. Una modalitÃ  AI opzionale che utilizza qualsiasi API compatibile con OpenAI (incluso Ollama locale) aggiunge raccomandazioni iper-personalizzate con ricerca in linguaggio naturale. La configurazione viene eseguita tramite una procedura guidata dell'interfaccia utente web dopo il deployment, senza richiedere credenziali API al momento del deployment.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SuggestArr

Analisi della cronologia delle visualizzazioni

Legge la cronologia di riproduzione recente da Jellyfin, Plex o Emby per identificare cosa stanno guardando gli utenti e suggerire candidati pertinenti per nuove raccomandazioni.

Invio automatico di richieste

Invia richieste multimediali direttamente alla tua istanza Seer secondo una pianificazione cron configurabile, senza alcun intervento manuale richiesto dopo la configurazione iniziale.

Raccomandazioni basate su TMDb

Scopri titoli simili utilizzando l'API di The Movie Database con filtri per genere, valutazione, anno di uscita, lingua e disponibilitÃ  in streaming.

Scoperta potenziata dall'AI

L'integrazione LLM opzionale con OpenAI, Ollama, Gemini o LiteLLM offre raccomandazioni personalizzate e abilita la ricerca multimediale in linguaggio naturale.

Visualizzatore log in tempo reale

Dashboard integrata con log filtrati in tempo reale che mostrano esattamente cosa Ã¨ stato raccomandato, richiesto e saltato durante ogni esecuzione automatica.

PerchÃ© eseguire SuggestArr su Hostinger

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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