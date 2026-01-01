SuggestArr si connette al tuo server multimediale (Jellyfin, Plex o Emby) e alla tua istanza Seer per automatizzare il ciclo di scoperta e richiesta di contenuti multimediali. Legge la cronologia di visione recente, trova film e programmi TV simili tramite il database TMDb e invia automaticamente richieste di download secondo una pianificazione configurabile, chiudendo il cerchio tra ciÃ² che guardi oggi e ciÃ² che appare nella tua libreria domani.

A differenza dei flussi di lavoro di richiesta manuali, SuggestArr funziona in modo autonomo. Una modalitÃ AI opzionale che utilizza qualsiasi API compatibile con OpenAI (incluso Ollama locale) aggiunge raccomandazioni iper-personalizzate con ricerca in linguaggio naturale. La configurazione viene eseguita tramite una procedura guidata dell'interfaccia utente web dopo il deployment, senza richiedere credenziali API al momento del deployment.