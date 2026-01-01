Distribuisci SuggestArr con 1 click.
Motore di raccomandazione multimediale automatizzato che analizza la cronologia di visione e richiede contenuti simili tramite Seer.
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Cosa puoi costruire con SuggestArr
SuggestArr si connette al tuo server multimediale (Jellyfin, Plex o Emby) e alla tua istanza Seer per automatizzare il ciclo di scoperta e richiesta di contenuti multimediali. Legge la cronologia di visione recente, trova film e programmi TV simili tramite il database TMDb e invia automaticamente richieste di download secondo una pianificazione configurabile, chiudendo il cerchio tra ciÃ² che guardi oggi e ciÃ² che appare nella tua libreria domani.
A differenza dei flussi di lavoro di richiesta manuali, SuggestArr funziona in modo autonomo. Una modalitÃ AI opzionale che utilizza qualsiasi API compatibile con OpenAI (incluso Ollama locale) aggiunge raccomandazioni iper-personalizzate con ricerca in linguaggio naturale. La configurazione viene eseguita tramite una procedura guidata dell'interfaccia utente web dopo il deployment, senza richiedere credenziali API al momento del deployment.
FunzionalitÃ principali di SuggestArr
Analisi della cronologia delle visualizzazioni
Legge la cronologia di riproduzione recente da Jellyfin, Plex o Emby per identificare cosa stanno guardando gli utenti e suggerire candidati pertinenti per nuove raccomandazioni.
Invio automatico di richieste
Invia richieste multimediali direttamente alla tua istanza Seer secondo una pianificazione cron configurabile, senza alcun intervento manuale richiesto dopo la configurazione iniziale.
Raccomandazioni basate su TMDb
Scopri titoli simili utilizzando l'API di The Movie Database con filtri per genere, valutazione, anno di uscita, lingua e disponibilitÃ in streaming.
Scoperta potenziata dall'AI
L'integrazione LLM opzionale con OpenAI, Ollama, Gemini o LiteLLM offre raccomandazioni personalizzate e abilita la ricerca multimediale in linguaggio naturale.
Visualizzatore log in tempo reale
Dashboard integrata con log filtrati in tempo reale che mostrano esattamente cosa Ã¨ stato raccomandato, richiesto e saltato durante ogni esecuzione automatica.
PerchÃ© eseguire SuggestArr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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